От коронавируса в Италии умерли уже больше людей, чем в Китае: статистика
Пока в Китае ситуация с эпидемией коронавируса регулируется, в Италии все еще довольно серьезно. По состоянию на 19 марта количество смертей в Италии уже перегнало аналогичный показатель в Китае, откуда и происходит вирус.
В течение 19 марта в Китае зафиксировано 8 новых смертей от коронавируса, между тем в Италии сразу 427 летальных случаев.
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Всего в Китае коронавирусом заболели почти 81 тысяча человек, но более 70 тысяч инфицированных уже вылечились. От инфекции в Поднебесной умерли 3 тысячи 245 человек.
Между тем в Италии в целом заболели более 41 тысячи человек, но этот показатель ежедневно растет. По состоянию на 19 марта от коронавируса на территории Италии умерли 3 тысячи 405 человек.
Эпидемия коронавируса в мире: самое важное
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Китае еще в декабре 2019 года. С тех пор эпидемия распространилась по почти всему миру, а заболели коронавирусом почти четверть миллиона человек.
Более 80 тысяч больных сравнительно легко смогли перенести болезнь и вылечились, но почти 10 тысяч человек во всем мире из-за коронавируса умерли.
Страны, наиболее пострадавшие от коронавируса:
- Италия – более 41 тысячи инфицированных и 3 тысячи 405 человек умерли;
- Китай – более 80 тысяч инфицированных и 3 тысячи 245 человек умерли;
- Иран – почти 18 тысяч инфицированных и 1 тысяча 284 человека умерли;
- Испания – более 17 тысяч инфицированных и 803 человека умерли;
- Франция – более 9 тысяч инфицированных и более 264 человек умерли.