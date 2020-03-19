От коронавируса в Италии умерли уже больше людей, чем в Китае: статистика

Пока в Китае ситуация с эпидемией коронавируса регулируется, в Италии все еще довольно серьезно. По состоянию на 19 марта количество смертей в Италии уже перегнало аналогичный показатель в Китае, откуда и происходит вирус.

В течение 19 марта в Китае зафиксировано 8 новых смертей от коронавируса, между тем в Италии сразу 427 летальных случаев.

Важно Коронавирус из Китая: последние новости

Всего в Китае коронавирусом заболели почти 81 тысяча человек, но более 70 тысяч инфицированных уже вылечились. От инфекции в Поднебесной умерли 3 тысячи 245 человек.

Между тем в Италии в целом заболели более 41 тысячи человек, но этот показатель ежедневно растет. По состоянию на 19 марта от коронавируса на территории Италии умерли 3 тысячи 405 человек.

Эпидемия коронавируса в мире: самое важное

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Китае еще в декабре 2019 года. С тех пор эпидемия распространилась по почти всему миру, а заболели коронавирусом почти четверть миллиона человек.

Более 80 тысяч больных сравнительно легко смогли перенести болезнь и вылечились, но почти 10 тысяч человек во всем мире из-за коронавируса умерли.

Страны, наиболее пострадавшие от коронавируса: