Почему люди изменяют: психологическое исследование

Американские психологи выявили основные причины, по которым люди изменяют своим партнерам. Неудовлетворенность отношениями – основная причина, а вот заинтересованность в человеке, с которым изменяют, оказался не столь важным фактором.

О исследовании, которое опубликовали в The Journal of Sex Research, пишет PsyPost.

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В выборку вошли 545 пользователей сайта AshleyMadison, где собираются женатые люди, которые ищут отношений на стороне.

Большинство опрошенных (81%) – мужчины, средний возраст которых – около 48 лет. В анонимной анкете респондентов попросили уточнить причины, по которым они пошли на измену.



Люди изменяют из-за неудовлетворенности отношениями / unsplash.com

Результаты исследования

Как правило, участники говорили о разочаровании в нынешних отношениях – и о том, что они разлюбили свою половинку.

При этом личность нового человека, который появился в их жизни, не играла большой роли.

И для мужчин, и для женщин, случайный секс был чем-то приемлемым, и к неверности они относились довольно легко. Женщины и те участники, которые не были удовлетворены нынешними отношениями, часто искали романы на стороне от чувства одиночества – в паре им не хватало внимания.