Почему нам трудно понять неизбежность смерти

Мозг говорит нам, что смерть может произойти только с другими людьми. Он делает все возможное, чтобы уберечь нас от неминуемой смерти.

Исследование показало, что мозг защищает нас от страха смерти, классифицируя ее как несчастный случай, который случается только с другими людьми, пишет The Guardian.

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Ученые пришли к выводу, что мозг, когда получает информацию, которая связана с собственной смертью, сообщает нам, что этому не надо верить. Эта функция мозга важна для самосохранения.



Мозг блокирует мысли о смерти

Как проходило исследование

Чтобы исследовать, как мозг обрабатывает мысли о смерти ученые разработали тест. Они просили добровольцев следить за лицами на экране, которые быстро менялись. Наряду с ними появлялись разные слова. Половина из них была связана со смертью.

В то время ученые наблюдали за мозгом участников. Когда на экране вспыхивало лицо участника вместе со словами о смерти, в мозге отключалась система, которая отвечает за прогнозирование.

Мозг отказывался связывать своего владельца со смертью. Ученые отмечают, что в недалеком прошлом защита нашего мозга от мыслей о смерти была сбалансирована реальностью смерти вокруг. Сегодня люди знают гораздо меньше о конце жизни, так как их лечат и ухаживают за ними. Поэтому, возможно, начинают бояться смерти больше.

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