Почему не стоит использовать интерфероны для лечения простуды

Интерфероны (ИФН) – это вещества, которые вырабатывают клетки иммунной системы в ответ на вторжение вирусов.

Существует 3 типа ИФН: I типа (α – 1, 2, 2 a, 2 b, 3, 4 ...... 12, β-1a, 1b, ω) – имеют противовирусную активность, II типа (γ) – стимулируют иммунный ответ, ИФН III типа (λ) – действуют как I тип, рассказала фармаколог Галина Бочкарева.

Читайте также: Когда опасно сочетать народную медицину с лекарствами

Современная фарминдустрия имеет большой выбор препаратов интерферона в различных лекарственных формах, даже для новорожденных, но только в странах постсоветского пространства их применяют для лечения ОРВИ, хотя данные об эффективности такого лечения отсутствуют.

Клинические рекомендации по лечению ОРВИ говорят о нецелесообразности применения этих препаратов. А в рекомендациях европейской ассоциации педиатров, американской академии педиатров, австралийской ассоциации педиатров, всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вообще не упоминаются эти препараты, потому на территории этих стран они не продаются. Большинство интерферонов производят в России.

Интерфероны не помогут вылечить простуду и грипп

Когда интерфероны могут помочь?

Рекомбинантные человеческие интерфероны альфа-2b / бета-1b действуют, но только в форме инъекций для лечения таких серьезных заболеваний как:

Вирусный гепатит В и C; ВИЧ; Рассеянный склероз; Некоторые формы рака.

Продолжительность лечения составляет минимум полгода с использованием больших доз.

Экспериментально установлено, что необходимо 4 часа прямого и непрерывного воздействия интерферона на клетку, чтобы он имел хоть какое-то действие. Чтобы этого достичь, суточная доза должна составлять не менее 5 миллионов международных единиц (МО).

Организм человека прекрасно справляется с ОРВИ самостоятельно, производя гораздо больше ИФН, чем получит с препаратом.

Местные формы препаратов интерферона (капли, свечи, мази) – неэффективны, поскольку интерфероны обладают очень большой молекулярной массой, что не позволяет им всасываться через слизистую оболочку.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.