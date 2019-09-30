Почему нельзя лечить зубы, если ребенок простудился
Все врачи однозначно рекомендуют – сначала вылечить ОРВИ, а потом лечить зубы.
Стоматолог Юлия Селютина отмечает, что во время ОРВИ иммунит ослаблен, микробы и инфекции могут атаковать активнее.
Читайте также: Почему ребенок скрипит зубами во сне и что с этим делать
Поэтому, при лечении зубов существует высокий риск заражения открытого участка и ран, которые могут появиться в результате стоматологического вмешательства.
Анестетики и различные обезболивающие препараты могут плохого влиять на ослабленный болезнью организм.
К тому же, сложно долго сидеть с открытыми ртом, если у вас насморк, а ребенку еще сложнее.
Если у ребенка присутствуют малейшие симптомы ОРВИ, лучше отложить визит к стоматологу
Насморк является сигналом того, что лечение еще не завершено, организм еще не поборол вирус. Поэтому, существует риск, что врач может тоже заразиться.
Кашель опасен тем, что во время лечения и постановки пломбы рот закрывать нельзя. Поэтому, пациенту с кашлем лечиться будет сложно и некомфортно.
Кроме того, существует риск аспирации, поскольку стоматологи используют немало мелких инструментов.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.