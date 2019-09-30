Почему нельзя лечить зубы, если ребенок простудился

Все врачи однозначно рекомендуют – сначала вылечить ОРВИ, а потом лечить зубы.

Стоматолог Юлия Селютина отмечает, что во время ОРВИ иммунит ослаблен, микробы и инфекции могут атаковать активнее.

Читайте также: Почему ребенок скрипит зубами во сне и что с этим делать

Поэтому, при лечении зубов существует высокий риск заражения открытого участка и ран, которые могут появиться в результате стоматологического вмешательства.

Анестетики и различные обезболивающие препараты могут плохого влиять на ослабленный болезнью организм.

К тому же, сложно долго сидеть с открытыми ртом, если у вас насморк, а ребенку еще сложнее.



Если у ребенка присутствуют малейшие симптомы ОРВИ, лучше отложить визит к стоматологу

Насморк является сигналом того, что лечение еще не завершено, организм еще не поборол вирус. Поэтому, существует риск, что врач может тоже заразиться.

Кашель опасен тем, что во время лечения и постановки пломбы рот закрывать нельзя. Поэтому, пациенту с кашлем лечиться будет сложно и некомфортно.

Кроме того, существует риск аспирации, поскольку стоматологи используют немало мелких инструментов.