Почему рак становится неизлечимым: объяснение ученых

Некоторые раковые клетки с одними и теми же генами по-разному реагируют на одну и ту же терапию. Одной из причин этому может быть количество митохондрий в клетке.

К такому выводу пришли исследователи из американской Школы медицины Маунт-Синай и IBM, пишет MedicalXpress. Читайте также: Как уберечься от рака простаты: исследование ученых Ученые испытали клетки в концентрациях препаратов, которые инициируют смерть клетки. Митохондрии играют роль катализатора этого процесса, поскольку они производят значительное количество активных форм кислорода, повреждающих белки, липиды и ДНК. Митохондрии – это органоиды, производящие энергию. В результате эксперимента остались клетки, содержащие большое количество митохондрий. Вывод ученых: рак сложнее вылечить, если клетки содержат большое количество митохондрий. Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.