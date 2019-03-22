Почему рак становится неизлечимым: объяснение ученых

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Почему рак становится неизлечимым
Почему рак становится неизлечимым / reference.com

Некоторые раковые клетки с одними и теми же генами по-разному реагируют на одну и ту же терапию. Одной из причин этому может быть количество митохондрий в клетке.

К такому выводу пришли исследователи из американской Школы медицины Маунт-Синай и IBM, пишет MedicalXpress.

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Ученые испытали клетки в концентрациях препаратов, которые инициируют смерть клетки.

Митохондрии играют роль катализатора этого процесса, поскольку они производят значительное количество активных форм кислорода, повреждающих белки, липиды и ДНК. Митохондрии – это органоиды, производящие энергию.

В результате эксперимента остались клетки, содержащие большое количество митохондрий.

Вывод ученых: рак сложнее вылечить, если клетки содержат большое количество митохондрий.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье исследования Онкозаболевания Лечение
Источник: 24 Канал
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