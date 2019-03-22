Почему рак становится неизлечимым: объяснение ученых
Некоторые раковые клетки с одними и теми же генами по-разному реагируют на одну и ту же терапию. Одной из причин этому может быть количество митохондрий в клетке.
К такому выводу пришли исследователи из американской Школы медицины Маунт-Синай и IBM, пишет MedicalXpress.
Читайте также: Как уберечься от рака простаты: исследование ученых
Ученые испытали клетки в концентрациях препаратов, которые инициируют смерть клетки.
Митохондрии играют роль катализатора этого процесса, поскольку они производят значительное количество активных форм кислорода, повреждающих белки, липиды и ДНК. Митохондрии – это органоиды, производящие энергию.
В результате эксперимента остались клетки, содержащие большое количество митохондрий.
Вывод ученых: рак сложнее вылечить, если клетки содержат большое количество митохондрий.
Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.