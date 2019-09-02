Почему с женщинами бессмысленно спорить

Шведские ученые провели исследование и обнаружили, что мужчинам начинать спор с женщиной – бессмысленно. Все потому, что женщины лучше запоминают детали.

Выводы экспертов основываются на анализе 617 научных работ, которые проводились с 1973 по 2013 год, пишет Daily Mail.

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В исследовании приняли участие 1,2 миллиона участников.

Один из авторов научной работы Мартин Асперхольм отметил: женщины запоминают конкретные детали лучше, чем мужчины.

У женщин лучше развита эпизодическая память — об автобиографических событиях, включая их конкретное время, место и связанное с ними эмоциональное состояние. Иначе говоря, это способность запоминать, "что случилось на прошлой неделе или же кормили ли кошку сегодня утром". Это позволяет женщинам выигрывать спор.

Женщины имеют повышенную "чувственную память" – они лучше запоминают лица или, например, запахи.

Результаты показывают, что у женщин есть небольшое преимущество в эпизодической памяти, и это достоинство варьируется в зависимости от того, что нужно запомнить.

Несмотря на то, что память оказывается в разных формах, мужчины тоже имеют преимущества. Они лучше запоминают пространственную информацию, например, им будет легче найти дорогу к машине, которую они оставили.

Ученые отмечают, что различия в когнитивных способностях небольшие.

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