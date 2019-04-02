Почему возникают черные точки и как с ними бороться

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Почему возникают черные точки
Почему возникают черные точки / pixabay.com

На нашей коже есть участки с наибольшим скоплением сальных желез – это Т-зона, средняя линия груди, между лопатками, в области ушных раковин и на волосистой части головы.

Здесь находится около 400-900 сальных желез на 1 сантиметр квадратный. Большая часть из них постоянно выделяет кожное сало, непрерывно. Всего у взрослого человека его секретируется около 20 граммов в сутки, рассказала дерматолог Анна Харитонова.

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При этом у людей с жирной кожей особенное строение сальных желез. Они больше по размеру, секретируют большее количество кожного сала, оно отличается даже по химическому составу.

Именно эти особенности и объясняют механизм образования черных точек и расширенных пор.

Как это происходит?

Кожного сала много. Оно накапливается внутри железы, заполняя всю ее полость. Постепенно секрет смешивается с роговыми чешуйками (клетками поверхностного слоя кожи), становится густым и плохо выводится на поверхность. Он давит на окружающие ткани и в конечном итоге приводит к расширению устья волосяного фолликула. Это и есть расширенные поры.

Чорні цятки
 

Черный цвет секрета, который мы видим в центре – это не пыль и не грязь. И это не связано с окислением кожного сала, как считалось ранее. Всему виной пигмент меланин, именно он дает этот темный цвет. Так образуются "черные точки", они же – открытые комедоны.

Но самое печальное, это то, что все эти особенности – количество, размер сальных желез, уровень секреции – обусловлены ​​генетически. Поэтому никаких волшебных чудо-средств, которые способны навсегда очистить и сузить поры нет и быть не может. Жирная кожа никогда не станет сухой. Это все равно, что изменить цвет глаз.

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