Команда ученых из лондонской больницы Гая и Святого Томаса и Королевского колледжа начали испытания ибупрофена в борьбе с коронавирусом. Вероятно, препарат является эффективным в сложных случаях заболевания COVID-19.

Ученые считают, что обезболивающий и противовоспалительный препарат может избавить пациентов от подключения к аппаратам искусственного дыхания. Он может использоваться как дополнение к лечению и помощь людям с затрудненным дыханием. Об этом пишет BBC.

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Испытания получили название Liberate, их проведут на добровольцах.

Как будут проходить испытания

Половина пациентов получат ибупрофен как дополнение к обычному лечению. Известно, что исследования на животных уже дали положительные результаты – препарат лечит острый респираторный дистресс, то есть воспаление легких, которое считают одним из осложнений при коронавирусной болезни.

Во время испытаний планируют применять специальную формулу препарата, не ту, что входит в состав обычных таблеток, которые можно приобрести в аптеках.

Комиссия по лекарственным препаратам Великобритании одобрила ибупрофен как безопасное средство при симптомах коронавируса, но предупредила, что он противопоказан при язве желудка.

Важно понимать, что специфического лечения коронавирусной болезни пока нет. Больных лечат препаратами, которые доказали свою эффективность в борьбе с другими недугами.