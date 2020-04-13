Правительство Франции заявило, что страна прошла пик эпидемии коронавируса

В правительстве Франции считают, что страна уже прошла пик эпидемии коронавируса, но ситуация остается сложной.

Генеральный директор по вопросам здоровья Министерства солидарности и здоровья страны Жером Саломон заявил, что стране все равно необходимо поддерживать высокую бдительность, сообщает Укринформ.

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Несмотря на положительную динамику уменьшения тяжелых и летальных случаев, в правительстве Франции считают, что пик эпидемии коронавирус в стране миновал.

Кажется, что очень высокий порог эпидемии уже достигнут, но эпидемия остается очень активной,

– заявил Саломон.

Напомним, что на прошлой неделе во Франции зафиксировали рекордно-высокое количество смертельных случаев от COVID-19 – умерли 605 человек за сутки. После этого смертность начала постепенно спадать.

Отметим, что во Франции ввели жесткие карантинные меры. На каждый выход из дома необходимо заполнить специальную бумажную форму или активизировать QR-код с персональными данными.

Нарушителя карантина ожидает штраф в размере 135 евро, который (при фиксации более чем 4 нарушений) может вырасти до 4 тысяч евро или лишение свободы на срок до шести месяцев.



Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала

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