Санитарка чуть не сварила в ванне больную с инвалидностью

На Винничине санитары Ладыжинского интерната оставили в горячей ванне пациентку с тяжелой формой ДЦП. 42-летняя пострадавшая получила 35% ожогов тела.

Персонал пытался скрыть инцидент, но на следующий день больную доставили в ожоговое отделение, сообщает ТСН.

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Санитарка мыла 42-летнюю подопечную Ладыжинского интерната в ванной. Ей показалось, что вода прохладная, поэтому решила отпустить кран с горячей водой. Температура в бойлере достигала почти 90 градусов.

Кипяток ошпарил женщину сразу, но она почти не говорит, поэтому на помощь позвать не могла. О том, что произошло, санитарка никому не сказала, а ожоги заметила другая смена, которая и вызвала скорую и полицию.

Пострадавшую госпитализировали в ожоговое отделение. По данным медиков, 42-летняя пациентка получила 35% ожогов тела. Для людей с тяжелой формой ДЦП, травмы кипятком – это тяжелые травмы, поэтому состояние женщины сейчас критическое.

ДЦП – что это? ДЦП (или детский церебральный паралич) у взрослых – это патология, которая сопровождается двигательными нарушениями. Также у пациентов наблюдают сбои в психологической и психоэмоциональной сфере. Если заболевание повреждает структуры, отвечающие за ум, то у человека наблюдается умственная отсталость, психические отклонения, а неправильное сокращение мышц приводит к ухудшению речи. Если возраст пациента составляет более 20 лет, то у него диагностируется возникновение психологических нарушений: фобий, неврозов, депрессивных состояний.

Прокуратура открыла уголовное производство. В интернате обвиняют санитарку, которая нарушила все инструкции, когда мыла подопечную. Сейчас женщину отстранили от работы и ждут результатов экспертизы.

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Волонтеры, которые постоянно наведываются в это заведение, говорят, что санитаров набирают без ограничений и специальной подготовки. Младший медицинский персонал допускают к больным с ДЦП только после короткого инструктажа. Санитары, работая с тяжелыми больными, получают минимальную зарплату.

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