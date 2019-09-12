Шведский ученый предлагает есть людей, чтобы спасти планету

Шведский профессор в области прикладной поведенческой науки Магнус Седерлунд, считает, что людям придется есть друг друга, чтобы спасти планету от глобального изменения климата.

Седерлунд рассказал об этом на ярмарке в Стокгольме, посвященной пищи будущего, пишет Epoch Times.

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Доклад профессора назывался "Поедание человеческой плоти как способ борьбы с климатическими изменениями". В нем исследователь обвинил в глобальном потеплении мясную и сельскохозяйственную промышленности.

По словам Седерлунд, эти отрасли производят слишком много парниковых газов, поэтому их стоит ограничить. Другое дело – каннибализм. Седерлунд считает, что диета из плоти мертвых людей принесет миру меньше зла, чем забой домашнего скота.

Магнус Содерлунд выступает за каннибализм

Профессор признал, что большая часть человечества все еще "немного консервативна", чтобы понять всю красоту его предложения. Он надеется найти поддержку у следующих поколений людей.

На странице Содерлунда в Школе экономики утверждается, что его исследовательская деятельность фокусируется на "поведении потребителей", "маркетинговых стимулах", "лояльности, эмоции, восприятии справедливости", "психологической реакции" "в обществе, которое все больше и больше одержимо потреблением".

В интервью после выступления он рассказал, что 8% участников конференции готовы попробовать человеческое мясо. На вопрос, будет ли он лично принимать человеческую плоть, Содерлунд сказал, что открыт для этой идеи. Несмотря на некоторую нерешительность, он готов отбросить "консервативность". Исследователь добавил, что блюда из домашних животных и насекомых пока считает более реальным вариантом, чем поедание человеческой плоти.

Почему не стоит есть людей?

История показывает, что каннибализм потенциально опасен для здоровья. Одно из племен в Папуа-Новой Гвинее практиковало поедание мертвецов для ритуала. Культурная практика привела к эпидемии болезни Куру – прионового заболевания (поражение нервной системы). Для него характерны трудности ходьбы, грубая атаксия, миоклония, хорея и снижение мышечного тонуса, а также деменция, косоглазие и дизартрия. С искоренением каннибализма куру практически исчезла.

Ранее исследователь Джеймс Коул заявил, что каннибализм не имеет смысла из-за низкого содержания калорий в человеческой плоти.

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