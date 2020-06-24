Чем больше шагов в день делают молодые люди, страдающие от синдрома раздраженного кишечника (СРК), тем меньше их мучают симптомы этого расстройства.

Это показало новое исследование, которое опубликовали в PLoS ONE.

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Ученые наблюдали за 78 девушками и 23 юношами, средний возраст которых был 20 лет. СРК у участников исследования был диагностирован в промежутке с 2015 по 2018 год, степень тяжести расстройства была легкой.

Синдром раздраженного кишечника – что это? Синдромом раздраженного кишечника называют функциональное расстройство толстой кишки, которое сопровождается спазмами, болью в животе, вздутием кишечника, диареей или запором. Это состояние не сопровождается изменениями в стенке кишечника.

Все участники периодически проходили оценку интенсивности симптомов СРК по шкале от 1 (очень легкие) до 7 (очень тяжелые). В этом исследовании тяжесть симптомов у пациентов была тем меньше, чем больше шагов в день они делали. У тех, кто проходил 4 тысяч шагов в день, риск развития тяжелых симптомов (5 баллов) был 78%, 6 тысяч – 70%, 8 тысяч – 59%, 10 тысяч – 48%.

Исходя из наших данных, увеличение количество шагов в день с 4 тысяч до 9500 приводит к облегчению тяжести симптомов на 50%,

– отметили ученые.

Ранее уже было известно, что у физически активных людей СРК протекает гораздо легче, чем у тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Ученые указывают, что новое исследование дает врачам конкретную информацию, как необходимо менять уровень физической активности молодым людям, чтобы облегчить интенсивность симптомов СРК на 1 балл.