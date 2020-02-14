США через 20 лет преодолеет один из самых распространенных типов рака

Несмотря на достижения современной медицины, победа над раком выглядит очень отдаленной перспективой. Однако есть исключение – рак шейки матки. Благодаря вакцинации и скринингу число случаев рака шейки матки за последние годы удалось значительно уменьшить.

Рак шейки матки может быть побежден на территории США в течение 20-30 лет, пишет Lancet Public Health. Они отмечают, что для достижения этой цели не требуется каких-либо дополнительных усилий или затрат – достаточно продолжать финансирование программ вакцинации и скрининга.

Читайте также: Как не заболеть раком: советы ведущего онколога

Два эффективных способа борьбы с раком шейки матки

Регулярный скрининг позволит уничтожить опасную болезнь на 10-13 лет раньше.

Поскольку большинство случаев рака шейки матки связаны с заражением вирусом папилломы человека (ВПЧ), вакцинация от него обеспечивает надежную защиту от болезни. А регулярный скрининг на наличие вируса или аномальных клеток позволяет вовремя заметить проблему у тех, кто не получил прививку.



Вакцина против вируса папилломы человека является одной из самых востребованных и эффективных / Фото: Pxiabay

Статистика заболеваемости

Сочетание этих двух методик уже значительно снизило распространенность ВПЧ. В частности, среди американских девочек-подростков число случаев заражения сократилось на 86%. А среди вакцинированных женщин на 40% реже встречаются аномальные клетки, ассоциированные с раком шейки матки.

В настоящее время заболеваемость раком шейки матки в США составляет семь случаев на 100 000 женщин. И математические модели показывают, что при сохранении существующих тенденций это число снизится менее чем до четырех в период между 2038 и 2046 годами. Именно этот порог ВОЗ считает "ликвидацией" болезни.

Регулярный скрининг ускорит этот процесс, однако широкий охват вакцинации мало повлияет на сроки достижения цели. Разумеется, это не означает, что вакцинация менее важна. Однако она работает на долгосрочную перспективу, предотвращая случаи возникновения болезней с 20-30 лет. В то же время скрининг выявляет предраковые состояния сейчас.

Чтобы приблизить победу над болезнью, авторы призывают обеспечить доступ к скринингу для женщин с низкими доходами и без медицинской страховки. Решением может стать распространение недорогих наборов для домашнего тестирования.

Борьба с ВПЧ поможет снизить заболеваемость и другими ассоциированными с ним видами рака. Среди них рак влагалища, полового члена, горла и ануса.