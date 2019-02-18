Супрун объяснила, стоит ли вести ребенка с кашлем в садик или школу

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Стоит ли вести ребенка с кашлем и насморком в садик или школу
Стоит ли вести ребенка с кашлем и насморком в садик или школу / picsnaper.com

В некоторых случаях воспитатели садика или учителя советуют родителям оставить ребенка дома, поскольку у него сильный кашель или же насморк.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун приводит рекомендации Американской Академии Педиатрии.

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Согласно им, кашель или насморк после перенесенной болезни не является помехой для посещения садика или школы. Но только в том случае если:

• ребенка осмотрел врач и разрешил пойти в учебное заведение.
• температура меньше 38 °C. Важно, что температура должна быть в норме сама по себе, а не снижаться благодаря лекарствам.
• у ребенка хорошее настроение, он активен, хорошо чувствует себя, сам себе сможет справиться без помощи учителей или воспитателей.

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В каких случаях ребенка с кашлем и насморком можно вести в школы или садик

Супрун отметила, что с насморком и кашлем вести ребенка в сад или школу не нужно во время эпидемий гриппа. В такое время кашель, насморк, больное горло – веская причина оставить ребенка дома.

 
Ульяна Супрун
“Если одновременно имеется один или несколько респираторных симптомов: больное горло, кашель или насморк и температура выше 38, то нужно идти на прием к врачу. Если же считаете, что ребенку сложно ехать в больницу – посоветуйтесь с врачом. При необходимости он может решить осуществить визит домой”.

Ребенок, переболевший простудой может быть заразным в течение 2 недель, несмотря на отсутствие кашля или насморка. Также ребенок, который выглядит здоровым и заболеет на следующий день, может распространять болезнь.

Супрун отмечает, что мытье рук может помешать инфекциям.

Когда не стоит вести ребенка в детсад или школу

1. Когда из-за болезни ребенок устает, требует сна. У него плохое настроение, он часто плачет и неактивен. Эти симптомы могут быть даже при отсутствии респираторных симптомов.

2. Во время острой фазы инфекционного заболевания, когда температура выше 38 и есть респираторные симптомы.

3. Ребенок выглядит больным, у него затруднено дыхание. На теле заметна сыпь, которая быстро распространяется.

Коли не варто вести дитину до дитсадка чи школи

Когда не стоит вести ребенка в детсад или школу

Чтобы защитить ребенка от гриппа, необходимо сделать прививку.

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Теги: Ульяна Супрун Дети Здоровье
Источник: 24 Канал
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