Супрун объяснила, стоит ли вести ребенка с кашлем в садик или школу
В некоторых случаях воспитатели садика или учителя советуют родителям оставить ребенка дома, поскольку у него сильный кашель или же насморк.
И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун приводит рекомендации Американской Академии Педиатрии.
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Согласно им, кашель или насморк после перенесенной болезни не является помехой для посещения садика или школы. Но только в том случае если:
• ребенка осмотрел врач и разрешил пойти в учебное заведение.
• температура меньше 38 °C. Важно, что температура должна быть в норме сама по себе, а не снижаться благодаря лекарствам.
• у ребенка хорошее настроение, он активен, хорошо чувствует себя, сам себе сможет справиться без помощи учителей или воспитателей.
В каких случаях ребенка с кашлем и насморком можно вести в школы или садик
Супрун отметила, что с насморком и кашлем вести ребенка в сад или школу не нужно во время эпидемий гриппа. В такое время кашель, насморк, больное горло – веская причина оставить ребенка дома.
Ребенок, переболевший простудой может быть заразным в течение 2 недель, несмотря на отсутствие кашля или насморка. Также ребенок, который выглядит здоровым и заболеет на следующий день, может распространять болезнь.
Супрун отмечает, что мытье рук может помешать инфекциям.
Когда не стоит вести ребенка в детсад или школу
1. Когда из-за болезни ребенок устает, требует сна. У него плохое настроение, он часто плачет и неактивен. Эти симптомы могут быть даже при отсутствии респираторных симптомов.
2. Во время острой фазы инфекционного заболевания, когда температура выше 38 и есть респираторные симптомы.
3. Ребенок выглядит больным, у него затруднено дыхание. На теле заметна сыпь, которая быстро распространяется.
Когда не стоит вести ребенка в детсад или школу
Чтобы защитить ребенка от гриппа, необходимо сделать прививку.
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