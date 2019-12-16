Супрун рассказала, как выбрать елку без ущерба для окружающей среды и как за ней ухаживать
Не все деревья, которые продаются на рынках, имеют легальное происхождение и выращиваются без ущерба для окружающей среды. Вместе с тем не все искусственные елки – это хорошая альтернатива живым деревьям.
О том, какую елку выбрать и как за ней ухаживать рассказала Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.
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Живая или искусственная: какая елка лучше для окружающей среды
Многие люди выбирают искусственные елки, как менее вредные для окружающей среды. Это хороший выбор только в том случае, если это качественная елка и пользоваться ею будете не менее 10 лет, а после использования сдадите на переработку.
- Настоящая елка имеет значительно низший углеродный след, чем искусственное дерево, особенно, если она утилизируется правильно. Например, естественная двухметровая елка без корней после сжигания создает углеродный след примерно 16 кг CO2.
- Такое же дерево, которое имеет корни и должным образом утилизируется после его использования, имеет углеродный след примерно 3,5 кг CO2, что в четыре с половиной раза меньше.
- Зато двухметровая елка, изготовленная из пластика, имеет углеродный след примерно 40 кг СО2, то есть более чем в 10 раз больше, чем настоящее дерево. Именно поэтому, если у вас есть искусственное дерево, его нужно использовать не менее 10 лет, чтобы его влияние на окружающую среду было примерно таким же, как после утилизированной настоящей елки.
- После использования не выбрасывайте елку на помойку. Ведь после праздников улицы и места продажи превращаются в "елочные кладбища". Лучше всего их сдать в пункты переработки, ведь стружку с деревьев можно использовать для сжигания в твердотопливных котлах, как утеплители или удобрение для городских насаждений. В прошлом году непроданные или использованные елки волонтеры отвозили на корм зверям в зоопарк "Межигорье". Там их скармливали оленям, антилопам и козам.
- Еще один вариант, о котором можно подумать - живая елка в горшке. Такую елку после праздников можно высадить на улице, а кое-кто пытается выращивать елку даже дома. Но не все знают, как правильно выбрать и сохранить до высадки такую елку.
Используйте искусственную елку не менее 10 лет / Unsplash
Как выбрать живую елку
- Чтобы не способствовать вырубке лесов, важно не покупать елку из черного рынка. Все легальные новогодние елки при продаже маркируются этикетками или специальными бирками-стяжками, на которых указан индивидуальный номер и штрих-код дерева. Они заносятся в Систему электронного учета древесины, их невозможно повторно переклеить, потому что обратят внимание – бирка на дереве или в кармане продавца. Проверить происхождение елки можно введя код с бирки сайте OPEN.UKRFOREST.COM или с помощью приложения yalynka.info.
- Внимательно выбирайте сорт дерева. Легче всего ухаживать за обычной елкой, пихтой и елью канадской Коникой.
- Чтобы дерево прижилось после высадки в грунт, у него должна быть нормальная корневая система. А это возможно только при выращивании его сначала в замкнутой емкости, ведь у таких растений компактно формируются корни. Если они толстые и обрезанные, скорее всего, елка росла в почве, а для высадки в горшок ее корни обрезали. В большинстве случаев такие елки не приживаются.
- Создавайте правильные условия для дерева. Не оставляйте его вблизи нагревательных приборов, поливайте и опрыскивайте водой, минимум дважды раз в неделю, или же поставьте возле елки увлажнитель воздуха или резервуар с водой. После праздников дерево можно вынести на балкон, а весной уже высадить в грунт. Главное – следите, чтобы корни не перемерзли.
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