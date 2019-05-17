Тест на уровень тревоги
Тест позволяет оценить степень выраженности различных фобий, панических атак и других тревожных расстройств. Результаты скажут, есть ли у вас причины для волнения.
Госпитальная шкала тревоги HADS (The hospital Anxiety and Depression Scale Zigmond A.S., Snaith R.P.) разработана для первичного обнаружения тревоги в условиях общемедицинской практики.
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Как проходить тест?
Шкалу необходимо заполнить за 7-10 минут самостоятельно, без обсуждения с кем-нибудь. По всем пунктам должны быть выбраны ответы. Каждому утверждению шкалы HADS соответствуют четыре варианта ответа. Выберите и отметьте тот из ответов, который соответствует вашему состоянию в течение последних 7 дней. Не раздумывайте долго над ответом на вопрос. Ваша первая реакция будет наиболее верной.
Оценка уровня тревоги
1. Я чувствую напряжение, мне нехорошо.
3 – все время
2 – часто
1 – время от времени, иногда
0 – совсем не чувствую
2. Я чувствую страх, кажется, будто что-то ужасное может вот-вот произойти.
3 – безусловно это так, и страх очень большой
2 – да, это так, но страх не очень большой
1 – иногда, но это меня не беспокоит
0 – совсем не чувствую
3. Беспокойные мысли крутятся у меня в голове
3 – постоянно
2 – большую часть времени
1 – время от времени и не так часто
0 – только иногда
4. Я легко могу сесть и расслабиться.
0 – безусловно это так
1 – наверное, это так
2 – лишь изредка это так
3 – совсем не могу
5. Я чувствую внутреннее напряжение или дрожь.
0 – совсем не чувствую
1 – иногда
2 – часто
3 – очень часто
Тревога может мешать жить полноценной жизнью
6. Я чувствую неусидчивость, мне постоянно нужно двигаться
3 – безусловно это так
2 – наверное, это так
1 – в определенной степени это так
0 – совсем не чувствую
7. У меня бывает внезапное чувство паники
3 – очень часто
2 – довольно часто
1 – не так уж и часто
0 – совсем не бывает
После заполнения просуммируйте баллы.
Интерпретация HADS:
• 0-7 баллов – отсутствие достоверно выраженных симптомов;
• 8-10 баллов – субклинически выраженная тревога;
• 11 баллов и больше – клинически выраженная тревога.
Если сумма баллов составила 8 баллов и более, необходима консультация психиатра для назначения необходимого лечения.
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