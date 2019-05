Тест на уровень тревоги

Тест позволяет оценить степень выраженности различных фобий, панических атак и других тревожных расстройств. Результаты скажут, есть ли у вас причины для волнения.

Госпитальная шкала тревоги HADS (The hospital Anxiety and Depression Scale Zigmond A.S., Snaith R.P.) разработана для первичного обнаружения тревоги в условиях общемедицинской практики.

Как проходить тест?

Шкалу необходимо заполнить за 7-10 минут самостоятельно, без обсуждения с кем-нибудь. По всем пунктам должны быть выбраны ответы. Каждому утверждению шкалы HADS соответствуют четыре варианта ответа. Выберите и отметьте тот из ответов, который соответствует вашему состоянию в течение последних 7 дней. Не раздумывайте долго над ответом на вопрос. Ваша первая реакция будет наиболее верной.

Оценка уровня тревоги

1. Я чувствую напряжение, мне нехорошо.

3 – все время

2 – часто

1 – время от времени, иногда

0 – совсем не чувствую

2. Я чувствую страх, кажется, будто что-то ужасное может вот-вот произойти.

3 – безусловно это так, и страх очень большой

2 – да, это так, но страх не очень большой

1 – иногда, но это меня не беспокоит

0 – совсем не чувствую

3. Беспокойные мысли крутятся у меня в голове

3 – постоянно

2 – большую часть времени

1 – время от времени и не так часто

0 – только иногда

4. Я легко могу сесть и расслабиться.

0 – безусловно это так

1 – наверное, это так

2 – лишь изредка это так

3 – совсем не могу

5. Я чувствую внутреннее напряжение или дрожь.

0 – совсем не чувствую

1 – иногда

2 – часто

3 – очень часто



Тревога может мешать жить полноценной жизнью

6. Я чувствую неусидчивость, мне постоянно нужно двигаться

3 – безусловно это так

2 – наверное, это так

1 – в определенной степени это так

0 – совсем не чувствую

7. У меня бывает внезапное чувство паники

3 – очень часто

2 – довольно часто

1 – не так уж и часто

0 – совсем не бывает

После заполнения просуммируйте баллы.

Интерпретация HADS:

• 0-7 баллов – отсутствие достоверно выраженных симптомов;

• 8-10 баллов – субклинически выраженная тревога;

• 11 баллов и больше – клинически выраженная тревога.

Если сумма баллов составила 8 баллов и более, необходима консультация психиатра для назначения необходимого лечения.

