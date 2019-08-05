Тревожное расстройство: из-за чего возникает и как его лечить

Когда близкий человек говорит о том, что он целыми днями беспокоится о всех, то, вероятной причиной может быть именно тревожность. И просьбы не беспокоиться не помогут.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отмечает, что есть несколько форм тревожности: генерализованное тревожное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство, различные фобии, в том числе социофобия, ипохондрия, тревожность детей из-за разделения с родителями (сепарации).

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Что происходит, когда человек чувствует тревогу?

Тревожится в первую очередь древний участок мозга под названием амигдала. Она передает сигнал надпочечников и симпатической нервной системы, а они посылают телу команды: "приготовься к поединку или бегству". Если вам предстоит экзамен, собеседование, вы ждете важные анализы, то переживать из-за это вполне естественно. Но такая тревожность должна пройти вместе с причиной.

При генерализованном тревожном расстройстве (generalised anxiety disorder) человеку сложно вспомнить, когда в последний раз ему было спокойно. Такие люди без причины беспокоятся, переживают за деньги/здоровье/работу, и тому подобное.

Тревожное расстройство – симптомы нервозность до предела, раздражение;

чувство беды, которое приближается;

учащенное сердцебиение, боль за грудиной;

учащенное дыхание (гипервентиляция), повышенное потоотделение, дрожь;

слабость и усталость;

головокружение, туман в голове;

проблемы с концентрацией внимания;

поверхностный сон;

проблемы с желудочно-кишечным трактом (тошнота, диарея, несварение) и частое мочеиспускание.

Чем опасна тревожность для здоровья

Тревожное расстройство часто остается незамеченной причиной физических проблем: с желудочно-кишечным трактом, болезнями легких, мигренями или сердцем.

Тревожность может привести к "соматическому синдрому"

"Соматический синдром" – симптомы слабость,

тошнота,

боли, головокружения, которые не имеют определенной физической причины.

Из-за появления этого синдрома люди с тревожностью живут меньше. Они склонны к злоупотреблению табаком, алкоголем и наркотиками. Тревожность более присуща женщинам среднего возраста.

В США каждый четвертый человек, который обратился к врачу с жалобами на сердце имел тревожность, а не сердечный приступ. Исследования подтверждают: пациенты кардиологии имеют вдвое больше сердечных приступов и выше смертность из-за них, чем люди без тревожного расстройства в анамнезе.

Ульяна Супрун "Тревожность сопровождает 40% случаев синдрома раздраженного кишечника. В случае тревожности нервы, идущие к желудку и кишечнику, становятся сверхчувствительными к стимуляции. Как следствие, возникают диспепсия (несварение) или даже синдром раздраженного кишечника, и их проявления: вздутие, боль в животе, диарея или запор, рвота или тошнота. Это существенно снижает качество жизни, но такие состояния не всегда спешат тщательно лечить: это не язва, не рак, и угрозы жизни якобы не представляют".

Существует связь тревожности с болезнями легких: хроническим обструктивным заболеваниям легких (ХОЗЛ), астмой и частыми респираторными заболеваниями. Особенно это проявляется у женщин. Люди с тревожностью чаще лечатся стационарно с болезнями легких.

Лечение общего тревожного расстройства

Когда речь идет о тревожном расстройстве, то советы "успокойся", "выпей успокоительное" не помогут. Нужно побороть не симптомы тревожности, а ее причину.

Лечение тревожности включает медикаментозное лечение, когнитивно-поведенческую терапию, а также отказ от курения и алкоголя и физическую активность.

Ульяна Супрун "Схему терапии должен составить врач-психиатр. Если у вас ХОЗЛ, болезни сердца, желудочно-кишечные проблемы, плохой сон, то сообщите об этом врачу и пройдите тест на тревожность как причину вашего плохого самочувствия. Для диагностики собирают подробный анамнез и применяют тесты на тревожность: Бека или Шихана. В случае тревожности применяют рецептурные антидепрессанты – синтетические ингибиторы обратного захвата серотонина. Они увеличивают время действия нейромедиатора серотонина на чувствительные к нему нейроны ".

Лекарства относятся к группе бензодиазепинов или буспирона, к последней из которых нет привыкания и есть лишь побочные эффекты. Врач может предписать бета-блокаторы, которые замедляют сердцебиение.

Когнитивно-поведенческая терапия – что это? Это подход к лечению тревожности, доказательный способ преодоления психических расстройств. К примеру, вы переживаете, выключили ли утюг, взяли ли паспорт, закрыли ли двери и тому подобное.

Отказ от алкоголя и табака уменьшит тревожность.

При отсутствии лечения тревожное расстройство может перерасти в депрессию. Человек также может начать принимать психотропные вещества, могут возникнуть упомянутые хронические болезни легких и ЖКТ, хроническая боль, социальная изоляция и потеря работоспособности, бессонница, мигрени и даже суицид.

Генерализованное тревожное расстройство – причины возникновения психологическая травма, буллинг переживания из-за болезни хронические болезни (к примеру, артрит) накопление стрессовых факторов в жизни генетическая предрасположенность воспитание и тревожность, как приобретенная "нормальная" форма поведения другие психические расстройства, в частности, депрессия чрезмерное курение и злоупотребление алкоголем, и отказ от них вызывают сильную тревожность впрочем, многие развивают тревожное расстройство без причины

Как побороть тревожность – читайте здесь.

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