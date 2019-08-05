Тревожное расстройство: из-за чего возникает и как его лечить
Когда близкий человек говорит о том, что он целыми днями беспокоится о всех, то, вероятной причиной может быть именно тревожность. И просьбы не беспокоиться не помогут.
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отмечает, что есть несколько форм тревожности: генерализованное тревожное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство, различные фобии, в том числе социофобия, ипохондрия, тревожность детей из-за разделения с родителями (сепарации).
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Что происходит, когда человек чувствует тревогу?
Тревожится в первую очередь древний участок мозга под названием амигдала. Она передает сигнал надпочечников и симпатической нервной системы, а они посылают телу команды: "приготовься к поединку или бегству". Если вам предстоит экзамен, собеседование, вы ждете важные анализы, то переживать из-за это вполне естественно. Но такая тревожность должна пройти вместе с причиной.
При генерализованном тревожном расстройстве (generalised anxiety disorder) человеку сложно вспомнить, когда в последний раз ему было спокойно. Такие люди без причины беспокоятся, переживают за деньги/здоровье/работу, и тому подобное.
- нервозность до предела, раздражение;
- чувство беды, которое приближается;
- учащенное сердцебиение, боль за грудиной;
- учащенное дыхание (гипервентиляция), повышенное потоотделение, дрожь;
- слабость и усталость;
- головокружение, туман в голове;
- проблемы с концентрацией внимания;
- поверхностный сон;
- проблемы с желудочно-кишечным трактом (тошнота, диарея, несварение) и частое мочеиспускание.
Чем опасна тревожность для здоровья
Тревожное расстройство часто остается незамеченной причиной физических проблем: с желудочно-кишечным трактом, болезнями легких, мигренями или сердцем.
Тревожность может привести к "соматическому синдрому"
- слабость,
- тошнота,
- боли, головокружения, которые не имеют определенной физической причины.
Из-за появления этого синдрома люди с тревожностью живут меньше. Они склонны к злоупотреблению табаком, алкоголем и наркотиками. Тревожность более присуща женщинам среднего возраста.
В США каждый четвертый человек, который обратился к врачу с жалобами на сердце имел тревожность, а не сердечный приступ. Исследования подтверждают: пациенты кардиологии имеют вдвое больше сердечных приступов и выше смертность из-за них, чем люди без тревожного расстройства в анамнезе.
Существует связь тревожности с болезнями легких: хроническим обструктивным заболеваниям легких (ХОЗЛ), астмой и частыми респираторными заболеваниями. Особенно это проявляется у женщин. Люди с тревожностью чаще лечатся стационарно с болезнями легких.
Лечение общего тревожного расстройства
Когда речь идет о тревожном расстройстве, то советы "успокойся", "выпей успокоительное" не помогут. Нужно побороть не симптомы тревожности, а ее причину.
Лечение тревожности включает медикаментозное лечение, когнитивно-поведенческую терапию, а также отказ от курения и алкоголя и физическую активность.
Лекарства относятся к группе бензодиазепинов или буспирона, к последней из которых нет привыкания и есть лишь побочные эффекты. Врач может предписать бета-блокаторы, которые замедляют сердцебиение.
Отказ от алкоголя и табака уменьшит тревожность.
При отсутствии лечения тревожное расстройство может перерасти в депрессию. Человек также может начать принимать психотропные вещества, могут возникнуть упомянутые хронические болезни легких и ЖКТ, хроническая боль, социальная изоляция и потеря работоспособности, бессонница, мигрени и даже суицид.
Генерализованное тревожное расстройство – причины возникновения
- психологическая травма, буллинг
- переживания из-за болезни
- хронические болезни (к примеру, артрит)
- накопление стрессовых факторов в жизни
- генетическая предрасположенность
- воспитание и тревожность, как приобретенная "нормальная" форма поведения
- другие психические расстройства, в частности, депрессия
- чрезмерное курение и злоупотребление алкоголем, и отказ от них вызывают сильную тревожность
- впрочем, многие развивают тревожное расстройство без причины
Как побороть тревожность – читайте здесь.
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