Три маски для волос, которые точно не будут способствовать их росту

Как часто можно услышать о том, что определенные маски для волос действительно могут стимулировать рост волос и улучшат их состояние.

Речь идет о масках для волос с перцем, луком и горчицей. Иногда добавляют в маски коньяк, чтобы аолосы быстрее росли. К свойствам этих масок приписывают еще и то, что они помогают при выпадении.

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Врач-трихолог, кандидат медицинских наук Оксана Илькив утверждает: все это не поможет в борьбе против выпадения и не способствует росту волос.

Применение масок с настойкой красного перца в домашних условиях незначительно усилит циркуляцию крови, местно и возможно запустит процесс регенерации и пролиферации клеток. Основной акцент на слове "возможно".

Однако перец не является блокатором выпадения волос и соответственно не устранит его.

Перец не является стимулятором роста волос и уж тем более блокатором 5-альфа редуктазы в волосяных фолликулах, не устраняя первопричину андрогенной алопеции (облысение, поредение, истончение волос по мужскому типу).



Маски с перцем неэффективны

Что касается масок из лука, то кроме стойкого яркого запаха она не принесет ни пользы, ни вреда.

Маски из горчицы, которые преимущественно работают по правилу "печет – действует", имеют не такие положительные результаты.

Использование этого продукта часто является причиной появления таких симптомов, как обильное шелушение, зуд кожи головы, гиперемия. Как следствие – потребуется консультация трихолога.

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