Ученые обнаружили новую причину развития шизофрении

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Ученые нашли новые причины образования шизофрении
Ученые нашли новые причины образования шизофрении / noticiasaominuto

Шизофрения – очень сложное психическое заболевание, и ученые надеются, что новая находка поможет им разработать лучшие методы лечения.

Исследователи из больницы штата Массачусетс и Гарвардской медицинской школы обнаружили ДНК, которые кодируют белки и помогают клеткам мозга эффективно сотрудничать между собой. Риски шизофрении увеличиваются, когда функции этих ДНК нарушаются, сообщает Daily Mail.

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Ученые провели один из крупнейших генетических анализов на шизофрению

Они изучили данные ДНК более 125 000 людей, больных шизофренией. И нашли закономерность в геномах 25 000 людей закономерности относительно симптомов этой болезни, а именно: бред, галлюцинации, запутанность мыслей и языка.

Впервые им удалось идентифицировать 10 генов, которые при "сбое" резко увеличивают риски шизофрении. Принципиально важно, что 2 из этих 10 генов содержат инструкции по выработке в организме специального белка. Эти белки называются рецепторами глутамата и играют важную роль в том, как клетки мозга контактируют между собой.

Сейчас много психотропных препаратов работают путем изменения уровня дофамина, а это исследование – новое понимание того, что увеличивает риски шизофрении, что может направить ученых на разработку эффективной терапии данного заболевания.

Исследователи отмечают, что их открытие может быть лишь "вершиной айсберга", поскольку они подозревают, что последующий анализ выявит больше ДНК, которые играют важную роль в развитии этого заболевания.

Разработка новых препаратов для лечения шизофрении может облегчить жизнь миллионам, ведь только в США этой болезнью страдает около 3,2 миллиона американцев.

Разработка лекарств против шизофрении не прогрессировала около 50 лет, лишь за последнее десятилетие ученые начали делать генетические открытия, помогающие лучше понять механизмы, лежащие в основе расстройства.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Медицина Новости Здоровье исследования
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