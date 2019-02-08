Ученые развенчали популярный миф о похмелье от разных видов алкоголя

В народе существует мнение, что при распитии алкогольных напитков ни в коем случае нельзя понижать градус, а лучше вообще не смешивать разные виды спиртного. Однако ученые развенчали этот миф. Они подчеркнули, что похмелье все равно наступит, если в больших дозах употреблять алкоголь, и не важно он будет одного вида, или разных.

Немецкие ученые решили исследовать, как на похмелье влияет то, что пиво якобы лучше запивать вином, передает Daily Telegraph.

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Исследователи провели интересный эксперимент. Они попросили одну группу добровольцев выпить почти полтора литра пива, а потом четыре больших бокала вина. В это же время вторая группа пила такое же количество алкоголя, только в обратном порядке – сначала вино, а потом пиво.

Через неделю двум группам предложили изменить очередность потребления алкогольных напитков.

Участники эксперимента сами определяли тяжесть своего похмелья.

Как оказалось, последовательность, в которой люди смешивали пиво с вином, никак не влияет на силу похмелья. Оно все равно наступит, даже если люди будут пить только один алкогольный напиток в больших количествах.

Исследователи также пришли к еще одному интересному выводу – тяжесть похмелья не зависит ни от возраста, ни от массы тела, ни от опыта употребления алкоголя.

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