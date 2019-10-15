Как просмотр футбола влияет на мозг человека: исследование

Футбол – самый популярный вид спорта в мире, который собирает вокруг себя множество фанатов.

Какие вещи происходят в мозге, когда мы наблюдаем за игрой любимой команды и почему это вызывает такие сильные эмоции, сообщает NBC News.

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Откуда берется ощущение, будто мы выходим на поле

У взрослых людей в мозге есть зеркальные нейроны, которые позволяют поставить себя на место другого человека и представить, что он переживает в этот момент.

Эти чувства усиливаются, когда мы наблюдаем за футбольной командой или игроком, за которого болеем. Когда мы видим их на поле, то переживаем часть их чувств. Конечно, мы не можем испытывать точные эмоции, но зеркальные нейроны позволяют нам пережить игру так, как будто мы участвуем в этом.

Несколько исследований показали, что любители спорта могут испытывать тревогу перед большой игрой, как и сами игроки. Сюда входит как когнитивная тревога, так и соматическая тревога, например ощущение "бабочек в животе", головная боль и тому подобное.

Почему ход игры так сильно влияет на настроение

Если вы когда-либо смотрели игру с неподдельным интересом, то, видимо, чувствовали себя лучше после выигрыша, чем после поражения..

Здесь играют большую роль нейромедиаторы – химические вещества, которые вырабатывает ваш мозг, чтобы регулировать настроение.

По словам клинического психолога Ричарда Шустера, когда любимая команда выигрывает или играет достаточно хорошо, то мозг начинает производить дофамин, который дарит ощущение радости, счастья и даже эйфории.

И наоборот, если команда проигрывает, мозг вырабатывает кортизол – гормон стресса. В некоторых случаях мозг может производить меньшее количество серотонина, что приводит к усилению гнева и депрессии.

Как просмотр футбола может повлиять на здоровье

Просмотр футбола может увеличить частоту сердечных сокращений так же, как во время энергичных упражнений.

Когда мы подвергаемся стрессу или нервничаем, наш мозг посылает сигналы, вызывающие выброс адреналина из надпочечников. Именно тогда сердце начинает биться быстрее, артериальное давление растет, кровь устремляется на важнейшие части тела.

Именно поэтому для людей старшего возраста или для людей с лишним весом эмоциональный просмотр футбола во время большой игры может грозить инсультом или инфарктом.

Также футбол влияет на когнитивные навыки человека. Просмотр старых футбольных матчей замедляет развитие деменции, ведь стимулирует воспоминания, тем самым усиливая деятельность мозга.