Украина возглавила мировой антирейтинг по количеству больных корью

Количество людей, заболевших корью в Украине, крупнейшее в мире по результатам 2018 года, говорится в отчете ЮНИСЕФ.

Организация отмечает, что наибольший прирост случаев кори в 2018 году по сравнению с 2017 годом наблюдался в Украине, Филиппинах и Бразилии.

Читайте также: YouTube не даст зарабатывать противникам вакцинации

Только в Украине в 2018 году было зарегистрировано 35 120 случаев инфицирования, что больше чем у второго и третьего мест вместе взятых. В Филиппинах зарегистрировали 15 599 случаев в 2018 году, а в Бразилии – 10 262 случая.

Корь в Украине

"Почти все эти случаи заболевания корью можно предотвратить. Корь – это болезнь, но очень часто реальной инфекцией является дезинформация, недоверие и халатность. Мы должны делать больше для точного информирования каждого из родителей, чтобы помочь безопасно вакцинировать каждого ребенка", – заявила исполнительная директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

Где и сколько заболело людей корью

98 стран мира сообщили о том, что в 2018 году количество зафиксированных случаев кори в них было больше, чем в 2017 году. В Украине было 35 120 случаев кори при пяти тысячах случаев в предыдущем году. С начала вспышки умерли 30 человек.

Что надо знать о кори: смотрите видео

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.