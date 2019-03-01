Украина возглавила мировой антирейтинг по количеству больных корью

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Украина на первом месте по количеству больных корью
Украина на первом месте по количеству больных корью / bucovyna.cv.ua

Количество людей, заболевших корью в Украине, крупнейшее в мире по результатам 2018 года, говорится в отчете ЮНИСЕФ.

Организация отмечает, что наибольший прирост случаев кори в 2018 году по сравнению с 2017 годом наблюдался в Украине, Филиппинах и Бразилии.

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Только в Украине в 2018 году было зарегистрировано 35 120 случаев инфицирования, что больше чем у второго и третьего мест вместе взятых. В Филиппинах зарегистрировали 15 599 случаев в 2018 году, а в Бразилии – 10 262 случая.

Корь в Украине

"Почти все эти случаи заболевания корью можно предотвратить. Корь – это болезнь, но очень часто реальной инфекцией является дезинформация, недоверие и халатность. Мы должны делать больше для точного информирования каждого из родителей, чтобы помочь безопасно вакцинировать каждого ребенка", – заявила исполнительная директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

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Где и сколько заболело людей корью

98 стран мира сообщили о том, что в 2018 году количество зафиксированных случаев кори в них было больше, чем в 2017 году. В Украине было 35 120 случаев кори при пяти тысячах случаев в предыдущем году. С начала вспышки умерли 30 человек.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Корь Профилактика заболеваний
Источник: Здоров'я 24
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