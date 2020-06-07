В Украине зарегистрировали около 27 тысяч случаев коронавируса COVID-19
Вчера в Украине зарегистрировали 485 новых пациентов с коронавирусом. От начала пандемии в стране выявлены 26 999 больных COVID-19.
О заболеваемости COVID-19 в стране сообщает система мониторинга распространения инфекции аппарата СНБО Украины.
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По состоянию на 7 июня 09:00 в Украине зарегистрировали 26 999 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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