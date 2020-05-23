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Как утилизируют средства индивидуальной защиты врачей: ответ Степанова

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Как утилизируют средства защиты врачей
Как утилизируют средства защиты врачей / Иллюстративное фото

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что средства индивидуальной защиты врачей и медработников утилизируют специализированные организации.

Взамен маски и перчатки, которыми пользуются обычные люди в быту, утилизируются как обычные бытовые отходы, рассказал Степанов во время брифинга 22 мая.

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Впрочем, эксперты считают, что как и медицинские, так и бытовые отходы должны утилизироваться одинаково. Ведь никогда не знаешь, был ли человек, который выбросил маску или перчатки в помойку, инфицированным.

Такие отходы должны сжигаться при высоких температурах, ведь вирус выживает на различных поверхностях достаточно долгий срок.

Поэтому рядовые украинцы могут сдавать свои использованные средства индивидуальной защиты на утилизацию. К примеру, в столице отходы такого типа можно завести в офис "Экологических перерабатывающих технологий" или в аптеки, с которыми сотрудничает предприятие.

Последний вариант является бесплатным, но необходимо подойти к делу серьезно и правильно все подготовить и запаковать. Перед сдачей маски и перчатки следует обработать антисептиком, после чего положить в 3 крепкие пакеты и плотно закрыть.

Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Киева Инфекция Больница Министерство здравоохранения Украины Максим Степанов Экология Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Лечение Здоровье
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