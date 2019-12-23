24 канал техно lifestyle Экономика спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
more

В Британии будут продавать лекарства против эпилепсии на основе каннабиса

25 Читати новину українською
В Британии разрешили лекарства на основе каннабиса / Unsplash

В Британии люди с тяжелой эпилепсией получат доступ к лекарствам на основе каннабиса с начала следующего года.

Врачи смогут назначать пациентам препарат на основе каннабиса Эпидиолекс уже с 6 января. Его можно принимать людям любого возраста, начиная с 2 лет, сообщает BBC.

К теме: Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к конопле

Эпидиолекс будут назначать для лечения двух редких, но тяжелых форм детской эпилепсии, которые вызывают несколько припадков в день – синдрома Леннокса-Гасто и синдрома Драве.

Клинические испытания показали, у некоторых детей пероральный раствор с каннабидиолом может уменьшить количество припадков до 40%.

Ліки від епілепсії на основі марихуани
Лекарства против эпилепсии на основе каннабиса, которые позволили в Британии

Исполнительный директор Эпилептической акции Филипп Ли заявил, что это обнадеживающий шаг, который может изменить жизнь некоторых людей. Однако он добавил, что Эпидиолекс не является "серебряной пулей", ведь еще нужно проделать много работы для "сбора надежных высококачественных доказательств эффективности других лекарственных средств на основе каннабиса".

По подсчетам, в Англии 3000 людей страдают синдромом Драве, а синдромом Леннокса-Гасто – 5000.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Как приготовить оливье: 3 необычных рецепта к новогоднему столу
сегодня
2150
Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровая жизнь Здоровье Новости Здоровье Великобритания Лекарства медицинский каннабис
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
20 декабря 17:30 8 публикаций о здоровье, от которых больше всего "бомбануло" в 2019 году
Анастасія Кушпіт 537
18 декабря 13:01 Мифы о здоровье, которые мы опровергли в 2019 году
Вероніка Климська 655
17 декабря 20:00 Главные победы и поражения украинской медицины в 2019 году
Олена Кандяк 258
17 декабря 15:41 Скандалы в Минздраве: кто уволился из-за несогласия с новым руководством
Анастасія Кушпіт 266
17 декабря 11:00 Самые популярные пластические операции, которые делали украинки в 2019 году
Анастасія Манюхіна 656
Новости
Больше новостей
Залиште відгук