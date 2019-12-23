В Британии будут продавать лекарства против эпилепсии на основе каннабиса

В Британии люди с тяжелой эпилепсией получат доступ к лекарствам на основе каннабиса с начала следующего года.

Врачи смогут назначать пациентам препарат на основе каннабиса Эпидиолекс уже с 6 января. Его можно принимать людям любого возраста, начиная с 2 лет, сообщает BBC.

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Эпидиолекс будут назначать для лечения двух редких, но тяжелых форм детской эпилепсии, которые вызывают несколько припадков в день – синдрома Леннокса-Гасто и синдрома Драве.

Клинические испытания показали, у некоторых детей пероральный раствор с каннабидиолом может уменьшить количество припадков до 40%.



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Исполнительный директор Эпилептической акции Филипп Ли заявил, что это обнадеживающий шаг, который может изменить жизнь некоторых людей. Однако он добавил, что Эпидиолекс не является "серебряной пулей", ведь еще нужно проделать много работы для "сбора надежных высококачественных доказательств эффективности других лекарственных средств на основе каннабиса".

По подсчетам, в Англии 3000 людей страдают синдромом Драве, а синдромом Леннокса-Гасто – 5000.

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