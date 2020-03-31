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На Буковине от коронавируса вылечился еще 1 человек

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В Черновцах от коронавируса вылечился 1 человек / Getty images

В Черновицкой области 30 марта выздоровел еще один человек, у которого диагностировали коронавирус. В общем врачи на Буковине уже вылечили 7 больных COVID-19 пациентов.

Информацию о коронавирусе в Черновицкой области обнародовал председатель ОГА Сергей Осачук на своей фейсбук-странице.

Важно От коронавируса в Украине умерли уже 13 человек

По его данным, от коронавируса выздоровело лицо из села Иживцы Сторожинецкого района.

Кроме того, в Черновцах 30 марта умер пожилой мужчина с коронавирусом. Он обратился к врачам 4 дня назад с пневмонией в тяжелой форме. До того пенсионер находился дома и лечился самостоятельно. К сожалению, спасти мужчину не удалось.

В целом, по состоянию на 30 марта в Черновицкой области 90 больных коронавирусом человек. Только за последние сутки там обнаружили 15 новых случаев заражения в таких населенных пунктах:

  • Глыбокая – 4 лица;
  • Луковица Глыбоцкого района – 2;
  • Черновцы – 1;
  • Колинковцы Хотинского района – 2;
  • Хотин – 1;
  • Малинцы Хотинского района – 1;
  • Вашковцы Вижницкого района – 1;
  • Испас Вижницкого района – 1;
  • Заставная – 1;
  • Товтры Заставницкого района – 1.

Среди инфицированных – двое детей в возрасте 1 года и 3 лет. Сейчас они чувствуют себя хорошо и лечатся амбулаторно.

Важно! По состоянию на 30 марта в Украине выявлено 548 случаев коронавируса. Выздоровели уже 8 человек, еще 13 – к сожалению, умерли.


Как отличить симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

Автор: Наталья Боднар
Теги: Дети Дети и несовершеннолетние Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Черновцов Новости Здоровье Новости Украины Здоровье Медицина
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