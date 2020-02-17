В Китае жителям запретили выходить из дома из-за коронавируса
В китайской провинции Хубэй усилили меры безопасности из-за распространения коронавируса covid- 2019, жителям провинции, а это около 60 миллионов человек приказали оставаться дома, также ограничили пользование собственными авто.
На улицах провинции запрещено движение пешеходов и любого транспорта, кроме машин полиции и экстренных служб, пишет South China Morning Post.
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Какие новые меры внедряет Китай
Кроме того, что людям приказано не покидать своих домов, им запрещено пользоваться собственным транспортом. Также людям запретили собираться ради маджонг или игр в карты.
За нарушение запрета на выход на улицу граждан могут задержать на срок до десяти суток.
Несмотря на приказ оставаться дома, жителям разрешили выходить в случае экстренных ситуаций. Кроме того, каждые три дня глава семейства имеет право выходить на улицу, чтобы купить продукты и другие предметы первой необходимости.
В ведомстве отметили, что в жилых массивах будет открыт только один выход, который будет находиться под охраной, чтобы обеспечить въезд или выезд только жителей.
Такие меры объясняют увеличением количества случаев заболевания.
Последние новости о коронавирусе covid-2019:
- По состоянию на 17 февраля, от китайского коронавируса умерли 1 775 человек. Общее количество инфицированных – до 71 350 человек по всему миру.
- За пределами материкового Китая зафиксировали 5 смертей от коронавируса – в Гонконге, на Филиппинах, в Японии, во Франции и в Тайване.
- Сейчас в Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.
Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала
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