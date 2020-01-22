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В Швеции нашли новую бактерию, устойчивую к антибиотикам

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Новые бактерии / Unsplash

В инфицированной ране шведа нашли совершенно новую бактерию, неизвестную ранее. Это устойчивый к антибиотикам вид из семейства Enterobacteriaceae.

Открытие бактерии и ее генетический вариант устойчивости к антибиотикам описаны в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Microbiology.

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С помощью секвенирования нового поколения (NGS), исследователи смогли описать и классифицировать новые виды совершенно новых бактерий.

Образцы пациентов были взяты еще в 2014 году, впрочем выявить вид и исследовать специфику новых бактерий удалось только в этом году.

Для нового вида ученые предложили название Scandinavium goeteborgense. Оно должно появиться в Международном журнале систематической и эволюционной микробиологии (IJSEM) в марте 2020 года.

Это наглядный пример того, как важно уметь определять прямые причины инфекции. Если бактерии точно определены, врачи могут назначить конкретные антибиотики, и не нужно полагаться на антибиотики широкого спектра действия,
- сказала автор исследования сказала Сальва Серра.

Это крайне важно, ведь антибиотики широкого спектра действия способствуют развитию резистентности к антибиотикам у бактерий.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина
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