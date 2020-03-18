В Таиланде разработали новый экспресс-тест на коронавирус: в чем его особенность

Тайские ученые из Института науки и технологий Видьясиримедхи разработали экспресс-тест, который может обнаружить в организме человека коронавирус за 30-45 минут.

Об этом пишут тайские газеты Bangkok Post и MHTai.

Также на тему: В Италии начинают тестирование вакцины от коронавируса на животных

Клинические испытания этого экспресс-теста планируют начать в апреле. Он может показать результат за 30-45 минут.

Для запланированных испытаний готовятся производить до 4 тысяч экспресс-тестов ежедневно. Стоимость каждого из них составит примерно 475 батов (15 долларов).

В то же время управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов королевства рекомендует не покупать тесты на коронавирус, что продаются в интернете, поскольку ни один из них не был сертифицирован властью.

По состоянию на 18 марта в Таиланде зафиксировали 177 случаев заражения коронавирусом, 1 летальный случай и 41 человек выздоровел.



Какие граничения предлагают украинцам из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.