В Украине на скорую помощь выделят 4,7 миллиарда гривен

Сумма 4,7 миллиарда гривен предусмотрена на период с 1 апреля 2020 года по 31 декабря этого же года.

Это примерно на 800 миллионов больше, чем в прошлом году по медицинской субвенции, рассказала Оксана Мовчан во время брифинга НСЗУ.

К теме: Какие медицинские услуги будут бесплатными с 1 апреля 2020 года

Средства направят в центры экстренной медицинской помощи с помощью 25 контрактов. 24 контракта заключат с областными центрами, а еще 1 – с центром экстренной медицинской помощи города Киева.

Деньги непосредственно поступают в учреждение. И каким образом будут распределены эти средства – решает руководитель.

Что касается заработной платы – Оксана Мовчан рекомендует создать коллективный договор, где будут утверждены правила распределения средств и премирования.



Сколько средств выделят на экстренную медицинскую помощь / Твой Город

Напомним, недавно Алексей Гончарук поделился планом развития системы экстренной медицинской помощи.

Что предусматривает план развития системы экстренной медицинской помощи

Новый алгоритм догоспитальной категоризации вызовов экстренной медицинской помощи. Для этого будет усовершенствована деятельность диспетчерских служб.

Новая модель распределения должностных обязанностей между работниками бригад экстренной медицинской помощи.

Внедрение современных стандартов госпитальной помощи пациентам в неотложных медицинских состояниях, а также обеспечение соблюдения этих стандартов.

Совершенствование подходов к планированию реагирования на чрезвычайные события в части межведомственного взаимодействия, анализа и прогнозирования мощностей учреждений здравоохранения.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.