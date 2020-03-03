В Украине на скорую помощь выделят 4,7 миллиарда гривен
Сумма 4,7 миллиарда гривен предусмотрена на период с 1 апреля 2020 года по 31 декабря этого же года.
Это примерно на 800 миллионов больше, чем в прошлом году по медицинской субвенции, рассказала Оксана Мовчан во время брифинга НСЗУ.
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Средства направят в центры экстренной медицинской помощи с помощью 25 контрактов. 24 контракта заключат с областными центрами, а еще 1 – с центром экстренной медицинской помощи города Киева.
Деньги непосредственно поступают в учреждение. И каким образом будут распределены эти средства – решает руководитель.
Что касается заработной платы – Оксана Мовчан рекомендует создать коллективный договор, где будут утверждены правила распределения средств и премирования.
Сколько средств выделят на экстренную медицинскую помощь / Твой Город
Напомним, недавно Алексей Гончарук поделился планом развития системы экстренной медицинской помощи.
Что предусматривает план развития системы экстренной медицинской помощи
- Новый алгоритм догоспитальной категоризации вызовов экстренной медицинской помощи. Для этого будет усовершенствована деятельность диспетчерских служб.
- Новая модель распределения должностных обязанностей между работниками бригад экстренной медицинской помощи.
- Внедрение современных стандартов госпитальной помощи пациентам в неотложных медицинских состояниях, а также обеспечение соблюдения этих стандартов.
- Совершенствование подходов к планированию реагирования на чрезвычайные события в части межведомственного взаимодействия, анализа и прогнозирования мощностей учреждений здравоохранения.
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