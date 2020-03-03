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В Украине на скорую помощь выделят 4,7 миллиарда гривен

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Сумма 4,7 миллиарда гривен предусмотрена на период с 1 апреля 2020 года по 31 декабря этого же года.

Это примерно на 800 миллионов больше, чем в прошлом году по медицинской субвенции, рассказала Оксана Мовчан во время брифинга НСЗУ.

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Средства направят в центры экстренной медицинской помощи с помощью 25 контрактов. 24 контракта заключат с областными центрами, а еще 1 – с центром экстренной медицинской помощи города Киева.

Деньги непосредственно поступают в учреждение. И каким образом будут распределены эти средства – решает руководитель.

Что касается заработной платы – Оксана Мовчан рекомендует создать коллективный договор, где будут утверждены правила распределения средств и премирования.


Сколько средств выделят на экстренную медицинскую помощь / Твой Город

Напомним, недавно Алексей Гончарук поделился планом развития системы экстренной медицинской помощи.

Что предусматривает план развития системы экстренной медицинской помощи

  • Новый алгоритм догоспитальной категоризации вызовов экстренной медицинской помощи. Для этого будет усовершенствована деятельность диспетчерских служб.
  • Новая модель распределения должностных обязанностей между работниками бригад экстренной медицинской помощи.
  • Внедрение современных стандартов госпитальной помощи пациентам в неотложных медицинских состояниях, а также обеспечение соблюдения этих стандартов.
  • Совершенствование подходов к планированию реагирования на чрезвычайные события в части межведомственного взаимодействия, анализа и прогнозирования мощностей учреждений здравоохранения.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Больница Новости Здоровье Медицинская реформа Здоровье Лечение
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