В Украину прибыли 100 тысяч ПЦР-тестов из Южной Кореи
В Украину прибыл самолет с медицинской помощью из Сеула. На борту авиасудна из Южной Кореи доставили 100 тысяч ПЦР-тестов.
После прохождения таможенных процедур по оформлению тест-системы доставят в инфекционные лаборатории всех областей страны. Об этом говорится на сайте президента Украины.
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Поставку осуществила компания Caremille. Груз доставили в Украину по инициативе Офиса Президента, а координацию осуществляло посольство Украины в Республике Корея.
Набор тест-системы компании SolGent содержит все необходимые компоненты для полимеразной цепной реакции. Поэтому при его использовании нет нужды в дополнительных реагентах. Тестирование длится от 105 до 120 минут,
– информируют в Офисе Президента.
Из Китая и Южной Кореи уже привезли 250 тысяч тест-систем. Начали отечественное производство, и медицинские учреждения уже получили первые партии. В целом планируем довести количество ПЦР-тестов до миллиона. Я уже не говорю о экспресс-тестах и разнообразном медицинском оборудовании,
– отметил глава Офиса Президента Андрей Ермак.
Он добавил, что сейчас конкуренция за медицинские товары в мире бешеная, поэтому Ермак поблагодарил за работу чиновников, дипломатов, местных чиновников и бизнесменов, которые "ежедневно тяжело работают, чтобы приобрести для страны все необходимое".
"Недавно медицинские маски были доставлены в военные госпитали Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Львова. А за неделю миллионы дополнительных медицинских масок будут направлены не только в больницы и воинские части, а и в аптеки страны", – добавил Ермак.
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