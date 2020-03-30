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В Украину прибыли 100 тысяч ПЦР-тестов из Южной Кореи

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ПЦР-тесты поступили в Украину из Южной Кореи / Пресс-служба Офиса Президента

В Украину прибыл самолет с медицинской помощью из Сеула. На борту авиасудна из Южной Кореи доставили 100 тысяч ПЦР-тестов.

После прохождения таможенных процедур по оформлению тест-системы доставят в инфекционные лаборатории всех областей страны. Об этом говорится на сайте президента Украины.

Ранее В Украину вскоре прибудут 200 тысяч тестов на Covid-2019: детали

Поставку осуществила компания Caremille. Груз доставили в Украину по инициативе Офиса Президента, а координацию осуществляло посольство Украины в Республике Корея.

Набор тест-системы компании SolGent содержит все необходимые компоненты для полимеразной цепной реакции. Поэтому при его использовании нет нужды в дополнительных реагентах. Тестирование длится от 105 до 120 минут,
– информируют в Офисе Президента.

Из Китая и Южной Кореи уже привезли 250 тысяч тест-систем. Начали отечественное производство, и медицинские учреждения уже получили первые партии. В целом планируем довести количество ПЦР-тестов до миллиона. Я уже не говорю о экспресс-тестах и разнообразном медицинском оборудовании,
– отметил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Он добавил, что сейчас конкуренция за медицинские товары в мире бешеная, поэтому Ермак поблагодарил за работу чиновников, дипломатов, местных чиновников и бизнесменов, которые "ежедневно тяжело работают, чтобы приобрести для страны все необходимое".

"Недавно медицинские маски были доставлены в военные госпитали Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Львова. А за неделю миллионы дополнительных медицинских масок будут направлены не только в больницы и воинские части, а и в аптеки страны", – добавил Ермак.

Чим відрізняються один від одного експрес-тест та ПЛР-тест на коронавірус
Чем отличаются тесты на Covid-2019 / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Лечение Здоровье Коронавирус в Украине Новости политики Андрей Ермак Офіс Президента Южная Корея
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