На Волыни в протестантской церкви вспышка COVID-19: на въездах и выездах в село поставят КПП

На Волыни обнаружили два очага коронавирусной инфекции. В частности, в селе Череваха Маневичского района болезнь обнаружили у прихожан протестантской церкви, а в Ковеле – среди сотрудников швейной фабрики.

Во время брифинга по ситуации в области с противодействием распространению COVID-19, директор Волынского лабораторного центра Минздрава Украины Наталия Янко рассказала, что коронавирус обнаружили в Христиан веры евангельской. Об этом сообщает 24 канал.

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Коронавирусом заболели 12 человек, среди которых – пресвитер церкви. Пока обследовали 27 контактных лиц.

В связи с ситуацией на въездах и выездах села Череваха установят контрольно-пропускные пункты, а в самом селе ввели усиленный режим дезинфекции.

Что известно о вспышке коронавируса на швейной фабрике в Ковеле

Во время брифинга Янко сообщила, что на швейной фабрике в Ковеле зафиксировали 7 случаев заражения коронавирусом. Эпидемиологи уже обследовали 59 контактных лиц, но работу предприятия таки пришлось остановить.

Отметим, что в районе Ковеля зарегистрировали 80 случаев заражения COVID-19, 77 из которых в самом районном центре.

По состоянию на 10 мая, на Волыни зарегистрировали 424 случая заражения коронавирусом. 118 человек выздоровели, но 10 человек умерли.

Как избежать заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала

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