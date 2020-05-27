24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Возникает ли иммунитет после легкой формы коронавируса

- Читати новину українською
Иммунитет после легкой формы коронавируса
Иммунитет после легкой формы коронавируса / unsplash.com

Люди, переболевшие легкой формой COVID-19 могут выработать антитела. Которые дают защиту от коронавируса.

К такому выводу пришли французские ученые из Института Пастера, пишет bloomberg.

Также по теме: Два революционных открытия о вакцинации и иммунитете к коронавирусу

Исследование проводилось в двух больницах в Страсбурге, где эксперты следили за состоянием больных медиков.

Результаты, которые получили были "обнадеживающими", поскольку сейчас мало известно о механизмах иммунитета против коронавируса, особенно у людей с легкой формой заболевания.

Мы знали, что у людей с тяжелой формой заболевания вырабатываются антитела в течение 15 дней после появления симптомов. Теперь мы знаем, что это относится и к тем, кто имеет незначительные симптомы, даже если уровень антител, вероятно, меньше,
– сказал Арно Фонтанет, руководитель глобального департамента здравоохранения в Институте Пастера.

Після ліегкої форми коронавірусу теж виникає імунітет
После легкой формы коронавируса тоже возникает иммунитет / unsplash.com

Как проходило исследование?

Исследование провели на 160 медиках, которые имели легкие симптомы. Два типа серологических тестов, направленных на поиск иммунитета, показали, что почти все работники здравоохранения – 153 из 160 в первом случае и 159 из 160 в другом, выработали антитела в течение 15 дней после начала болезни.

Используя отдельный тест, чтобы определить, может ли антитело нейтрализовать вирус, исследование показало, что 98% добровольцев имели антитела между 28 и 41 днем ​​после первых признаков инфекции коронавируса.

По словам ученых, теперь цель состоит в том, чтобы контролировать "устойчивость ответы антител и их способность нейтрализовать коронавирус в течение длительного периода времени".

Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Лечение Здоровье Профилактика заболеваний Имуннитет Тесты на коронавирус
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Могут ли украинские медики увольняться во время карантина или идти в отпуск: объяснение юриста
25 мая , 18:58 Могут ли украинские медики увольняться во время карантина или идти в отпуск: объяснение юриста
Олександр Бевза
Минздрав утверждает, что морская вода и солнце убивают коронавирус: подтверждает ли это наука
18 мая , 19:01 Минздрав утверждает, что морская вода и солнце убивают коронавирус: подтверждает ли это наука
Анастасія Лукашевська
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
17 мая , 14:06 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза