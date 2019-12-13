Врачи искусственно стимулируют роды, чтобы дети не рождались в выходные, – Дубилет

Согласно данным о рождаемости в Украине, сейчас процент рождаемости в выходные дни резко сократился, хотя раньше он был примерно одинаковым.

Об этом на своей странице в Facebook заявил министр Кабинета министров Украины и руководитель Госстата Дмитрий Дубилет.

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Исследуя данные о рождаемости в Украине, Государственная служба статистики выявила, что дети рождаются значительно чаще в будние дни.

Дмитрий Дубилет – руководитель Госстата Украины “Если в советские времена шансы родиться в любой день недели были примерно одинаковыми, то сейчас процент в выходные резко сократился. Например, если вы родились после 1990 года, вероятность родиться во вторник на 50% выше, чем в воскресенье”.

По словам Дубилета, врачи часто намеренно стимулируют роды, чтобы дети не рождались в выходные дни. Сами же врачи объясняют пики рождаемости во вторник тем, что именно на этот день недели чаще всего назначают кесарево сечение.

Факт самой возможности такой масштабной стимуляции родов пугает, ведь их искусственное стимулирование – опасно для здоровья ребенка. Дмитрий Дубилет подозревает, что решения в роддомах не всегда принимают в пользу для младенцев, а, очевидно, по каким-то другим соображениям.

Министр поделился графиком, где показаны проценты рождаемости на каждый из 7 дней недели.

Процент рождаемости на протяжении недели / Госстат Украины

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