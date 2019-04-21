Вскоре регионы Украины получат 15 тысяч доз вакцин против бешенства

В Министерстве здравоохранения закупили более 93 тысяч доз вакцин для профилактики бешенства. Первая партия уже прибыла на склад, поэтому вскоре отправится в региональные больницы.

Уже с 22 апреля вакцины отправятся в разные области, согласно графику, утвержденному Минздравом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Следующие партии Украина получит в течение года.

Читайте также: Корь в Украине 2019: когда делают прививку от кори – главные правила

В Минздраве отметили, что именно Львовская и Тернопольская области первыми получат вакцины для профилактики бешенства по 956 и 375 доз соответственно.

План распределения вакцин между регионами

К слову, антирабические вакцины, которые используют для профилактики и лечения бешенства у детей и взрослых, закуплены и доставлены агентством Crown Agents за счет Государственного бюджета. Поставщики, выбранные агентством, жестко контролировали выполнение всех необходимых условий транспортировки вакцин.

Бешенство – что это? Бешенство – это острая инфекционная болезнь, поражающая центральную нервную систему человека или животного. Человек может заразиться бешенством через контакт с хищными или домашними животными, которые болеют бешенством. Вирус передается через укус или ослюнение кожи или слизистых оболочек, особенно если на них есть микротравмы.

Первые признаки бешенства после укуса:

– неприятные ощущения в области укуса (царапины);

– в некоторых случаях наблюдается нагноение и покраснение кожи;

Симптомы во время начальной стадии:

• снижение аппетита и похудение;

• нарушение сна и ночные кошмары;

• развитие апатии;

• субфебрильная температура (температура, которая повышается в течение долгого времени от 37 до 38 градусов)

• если укус был в лицо, больного преследуют галлюцинации, постепенно нарастает пульс, повышается артериальное давление и возникает ощущение беспокойства.

Человек, который контактировал с больным бешенством животным, должен сделать прививку

В конце концов антирабическую вакцину применяют для первичной иммунизации людей, которые были в контакте или были укушены бешеными, подозрительными на бешенство или неизвестными животными. Дальнейшая ревакцинация проводится согласно схеме лечебно-профилактической иммунизации.

Также антирабической вакциной проводят профилактическую иммунизацию людям, работа которых связана с риском заражения: сотрудникам лабораторий, работающие с уличным вирусом бешенства, ветеринарам, охотникам, лесникам и тому подобное.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.