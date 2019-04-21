Вскоре регионы Украины получат 15 тысяч доз вакцин против бешенства
В Министерстве здравоохранения закупили более 93 тысяч доз вакцин для профилактики бешенства. Первая партия уже прибыла на склад, поэтому вскоре отправится в региональные больницы.
Уже с 22 апреля вакцины отправятся в разные области, согласно графику, утвержденному Минздравом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Следующие партии Украина получит в течение года.
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В Минздраве отметили, что именно Львовская и Тернопольская области первыми получат вакцины для профилактики бешенства по 956 и 375 доз соответственно.
План распределения вакцин между регионами
К слову, антирабические вакцины, которые используют для профилактики и лечения бешенства у детей и взрослых, закуплены и доставлены агентством Crown Agents за счет Государственного бюджета. Поставщики, выбранные агентством, жестко контролировали выполнение всех необходимых условий транспортировки вакцин.
Первые признаки бешенства после укуса:
– неприятные ощущения в области укуса (царапины);
– в некоторых случаях наблюдается нагноение и покраснение кожи;
Симптомы во время начальной стадии:
• снижение аппетита и похудение;
• нарушение сна и ночные кошмары;
• развитие апатии;
• субфебрильная температура (температура, которая повышается в течение долгого времени от 37 до 38 градусов)
• если укус был в лицо, больного преследуют галлюцинации, постепенно нарастает пульс, повышается артериальное давление и возникает ощущение беспокойства.
Человек, который контактировал с больным бешенством животным, должен сделать прививку
В конце концов антирабическую вакцину применяют для первичной иммунизации людей, которые были в контакте или были укушены бешеными, подозрительными на бешенство или неизвестными животными. Дальнейшая ревакцинация проводится согласно схеме лечебно-профилактической иммунизации.
Также антирабической вакциной проводят профилактическую иммунизацию людям, работа которых связана с риском заражения: сотрудникам лабораторий, работающие с уличным вирусом бешенства, ветеринарам, охотникам, лесникам и тому подобное.
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