Вскоре регионы Украины получат 15 тысяч доз вакцин против бешенства

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Регионы Украины получат 15 тысяч доз вакцин против бешенства
Регионы Украины получат 15 тысяч доз вакцин против бешенства / dniprograd.org

В Министерстве здравоохранения закупили более 93 тысяч доз вакцин для профилактики бешенства. Первая партия уже прибыла на склад, поэтому вскоре отправится в региональные больницы.

Уже с 22 апреля вакцины отправятся в разные области, согласно графику, утвержденному Минздравом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Следующие партии Украина получит в течение года.

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В Минздраве отметили, что именно Львовская и Тернопольская области первыми получат вакцины для профилактики бешенства по 956 и 375 доз соответственно.

План розподілу вакцин між регіонами

План распределения вакцин между регионами

К слову, антирабические вакцины, которые используют для профилактики и лечения бешенства у детей и взрослых, закуплены и доставлены агентством Crown Agents за счет Государственного бюджета. Поставщики, выбранные агентством, жестко контролировали выполнение всех необходимых условий транспортировки вакцин.

 
Бешенство – что это?
Бешенство – это острая инфекционная болезнь, поражающая центральную нервную систему человека или животного. Человек может заразиться бешенством через контакт с хищными или домашними животными, которые болеют бешенством. Вирус передается через укус или ослюнение кожи или слизистых оболочек, особенно если на них есть микротравмы.

Первые признаки бешенства после укуса:

– неприятные ощущения в области укуса (царапины);
– в некоторых случаях наблюдается нагноение и покраснение кожи;

Симптомы во время начальной стадии:

• снижение аппетита и похудение;
• нарушение сна и ночные кошмары;
• развитие апатии;
• субфебрильная температура (температура, которая повышается в течение долгого времени от 37 до 38 градусов)
• если укус был в лицо, больного преследуют галлюцинации, постепенно нарастает пульс, повышается артериальное давление и возникает ощущение беспокойства.

Людина, яка контактувала з хворою на сказ твариною, має зробити щеплення

Человек, который контактировал с больным бешенством животным, должен сделать прививку

В конце концов антирабическую вакцину применяют для первичной иммунизации людей, которые были в контакте или были укушены бешеными, подозрительными на бешенство или неизвестными животными. Дальнейшая ревакцинация проводится согласно схеме лечебно-профилактической иммунизации.

Также антирабической вакциной проводят профилактическую иммунизацию людям, работа которых связана с риском заражения: сотрудникам лабораторий, работающие с уличным вирусом бешенства, ветеринарам, охотникам, лесникам и тому подобное.

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Теги: Новости Украины Вакцина Новости Здоровье Здоровье Министерство здравоохранения Украины Медицина
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