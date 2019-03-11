"Вторая кожа": создали устройство, которое быстро и безболезненно лечит раны и ожоги

Ученые из Израиля разработали специальный пистолет, который способен запитать рану и заменить бинты, пластыри и другие средства для перевязок.

Для этого исследователи использовали спрей, который при контакте с кожей образует нанопленку и предохраняет рану от инфекций, пишет The Times of Israel.

Читайте также: Ученые создали вдвое крепче зубные пломбы

Продукт назвали SpinCare. Он создает временный и прозрачный слой кожи. Разработка не требует непосредственного контакта с кожей, поэтому, помогает предотвратить инфекции.

Благодаря прозрачности нанопленки врачи могут следить за раной.

Разработка состоит из устройства в форме пистолета и "спин-комплекта" одноразовых ампул, содержащих раствор полимера. Ампулы могут быть как природными, так и синтетическими, они могут содержать различные приложения: антибактериальные кремы, антибиотики, коллаген, кремний, гидрогель и каннабиноиды.

Нанопленка имитирует ткань кожи и способствует восстановлению утраченных тканей.

Всего лечение может длиться 30 секунд или минуту, в зависимости от размера территории, которую нужно покрыть. Слой накладывается только один раз. Он остается на месте до появления новой эпидермальной ткани, то есть, от одной до трех недель. Когда новая ткань восстановится, "искусственная кожа" отслаивается естественно и безболезненно.

Устройство может быть назначено для лечения любых ран, включая хирургические и хронические поражения.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.