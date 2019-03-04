Женщина умерла из-за осложнений после популярной пластической операции

Жительница США умерла после того, как вставила импланты в ягодицы. У нее диагностировали редкий рак крови – анапластическую крупноклеточную лимфому (ALCL).

Хирурги из Юго-Калифорнийского университета установили текстурированные импланты в ягодицы, пишет Live Science.

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49-летняя женщина установила себе импланты в ягодицы, а через год у нее обнаружили ALCL. Эксперты заметили, что на коже вокруг имплантов начали появляться язвы, а визуальные тесты показали наличие жидкости вокруг имплантатов.



Женщина умерла из-за осложнений после установки имплантов в ягодицы​

Анапластическая крупноклеточная лимфома – это? Это редкий тип лимфомы (злокачественных опухолей, возникающих из лимфоцитов), который подвергается лечению. Он может возникнуть вокруг грудных имплантатов. BIA-ALCL чаще встречается у пациентов с грудными имплантатами с текстурированной поверхностью. Это рак иммунной системы, а не тип рака молочной железы. При раннем выявлении BIA-ALCL обычно излечим. Заболевание проявляется развитием безболезненных и увеличенных лимфатических узлов. Общие признаки включают потерю аппетита и усталость, а также лихорадку, потерю веса и ночную потливость.

Метастазы распространились на другие органы, включая легкие. Биопсия массы в ее легких обнаружила клетки ALCL. Женщине провели агрессивную химиотерапию. Несколько месяцев спустя женщина умерла.

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