Женщина умерла из-за осложнений после популярной пластической операции

58 Читати новину українською
Женщина умерла из-за осложнений после имплантов в ягодицы
Женщина умерла из-за осложнений после имплантов в ягодицы / picdeer.com

Жительница США умерла после того, как вставила импланты в ягодицы. У нее диагностировали редкий рак крови – анапластическую крупноклеточную лимфому (ALCL).

Хирурги из Юго-Калифорнийского университета установили текстурированные импланты в ягодицы, пишет Live Science.

Читайте также: Мужчина 14 лет ходил с пулей в колене, которая превратилась в свинец

49-летняя женщина установила себе импланты в ягодицы, а через год у нее обнаружили ALCL. Эксперты заметили, что на коже вокруг имплантов начали появляться язвы, а визуальные тесты показали наличие жидкости вокруг имплантатов.

Жінка померла через ускладнення після встановлення імплантів у сідниці
Женщина умерла из-за осложнений после установки имплантов в ягодицы​ 

 
Анапластическая крупноклеточная лимфома – это?

Это редкий тип лимфомы (злокачественных опухолей, возникающих из лимфоцитов), который подвергается лечению. Он может возникнуть вокруг грудных имплантатов. BIA-ALCL чаще встречается у пациентов с грудными имплантатами с текстурированной поверхностью. Это рак иммунной системы, а не тип рака молочной железы. При раннем выявлении BIA-ALCL обычно излечим.

Заболевание проявляется развитием безболезненных и увеличенных лимфатических узлов. Общие признаки включают потерю аппетита и усталость, а также лихорадку, потерю веса и ночную потливость.

Метастазы распространились на другие органы, включая легкие. Биопсия массы в ее легких обнаружила клетки ALCL. Женщине провели агрессивную химиотерапию. Несколько месяцев спустя женщина умерла.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Рада поддержала законопроект о языке: кто и где должен говорить на украинском
сегодня
13772
Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Онкозаболевания
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
сегодня 19:00 Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
Олександр Бевза 207
Как уберечь людей от самоубийства: советы психолога
3 марта 19:41 Как уберечь людей от самоубийства: советы психолога
Катерина Петренко 660
Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
2 марта 12:42 Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
Оксана Вербіцька 1140
Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
1 марта 16:01 Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
Оксана Вербіцька 509
Как контролировать эмоции и сохранить психическое здоровье
28 февраля 16:00 Как контролировать эмоции и сохранить психическое здоровье
307
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук