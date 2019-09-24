Скандал у МОЗ: чи блокує нова міністерка медреформу

Працівники Міністерства охорони здоров’я України звернулись з відкритим листом до прем’єр-міністра. Вони заявляють про загрозу зриву медичної реформи через дії нового керівництва МОЗ. У команді Зоряни Скалецької у відповідь спростовують наведені у листі аргументи та заявляють про бажання опонентів влаштувати політичний скандал.

Держслужбовці Міністерства охорони здоров’я виступили з відкритим листом до прем’єр-міністра Олексія Гончарука, в якому вказують, що дії нового керівництва відомства загрожують продовженню реформи охорони здоров’я в Україні.

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Текст працівники різних директоратів опублікували у соцмережах.

"Тиск на керівництво директоратів – приклад політичних репресій. Тобто, для того, щоби вам запропонували звільнитись "по-хорошому", достатньо просто мати власну думку і силу захищати закон і зміни, які мають стати відчутними для всіх українців якомога скоріше", – стверджують держслужбовці.

Нам прямо кажуть, що тепер треба працювати "по понятіям". Українці мають право знати, що дії керівництва всередині міністерства кардинально відрізняються від того, що потрапляє в публічні заяви,

– написано у листі.

Також у документі наголошують, що "робота міністерства фактично паралізована останні 3,5 тижні". У тексті повідомляється про проблеми з підписами щодо закупівель та поставки ліків, закупівлі машин екстреної медичної допомоги, призупинення процесу автономізації кількох медзакладів, блокування рішень для роботи Національної служби здоров’я тощо.

Лист працівників МОЗ

Лист працівників МОЗ



Лист працівників МОЗ

Свій підпис під цим відкрити листом поставили понад 40 держслужбовців, які закликали прем’єра стати посередником у діалозі із керівництвом відомства на умовах професійності та прозорості у найбільш стислі терміни.

Разом з тим радник з питань комунікацій міністра охорони здоров’я Дмитро Раімов заявив 24 каналу, що не знає, чи існує цей лист насправді – він про нього дізнався із соцмереж.

За словами Раімова, ця історія – скандал, який був зроблений для того, щоб "відволікти увагу від головного рішення, яке було днями прийнято у міністерстві".

"Був підписаний наказ про проведення аудиту всіх повністю співробітників міністерства. Буде дана оцінка роботі кожного співробітника міністерства – не має значення, чи це директорат, чи лінійний співробітник. Ця інформація якимось чином вчора з’явилась у ЗМІ. Після цього з’явилась інформація, що частина команди міністерства планувала звільнитись ще сьогодні зранку. Зранку вони прийшли на роботу, там відбувся конфлікт між частиною співробітників і заступником міністра, у них була якась робоча розмова, яку вони опублікували. В результаті, коли вже було підписано наказ про аудит, вони викинули інформацію про це у ЗМІ і звернулись до прем’єр-міністра", – пояснив він.

Тут ідеться про публікацію аудіозапису із наради, яка відбулась 23 вересня. Її скликали після того, як новопризначений заступник Міністра охорони здоров’я Михайло Загрійчук запропонував написати заяву на звільнення гендиректору Директорату медичних послуг Оксані Сухоруковій. Вона йому відмовила. Під час зустрічі із працівниками МОЗ Загрійчук підтверджує свої наміри звільнити Сухорукову через "різне бачення" і переконує колектив залишитися і не звільнятися. Запис цієї зустрічі опублікували ЗМІ:

Наша точка зору така. У той час, коли міністра немає в Україні – вона зараз перебуває на Генасамблеї ООН – частина співробітників, дізнавшись про аудит, вирішили або звільнитись, або зробити політичний скандал,

– наголосив Раімов.

"Прем’єр поінформований. Ми повідомили всі компетентні органи, що проводимо аудит всіх співробітників. Завтра ми проводимо брифінг і повідомимо, що буде аудит частини підпорядкованих нам підприємств і держустанов. Частина співробітників, як я розумію, вирішила побачити у цьому політику", – додав радник міністра охорони здоров'я.

Він також спростував інформацію про те, що робота міністерства фактично паралізована останні 3,5 тижні, заблоковане підписання навіть тих документів, які стосуються поставки ліків для важкохворих пацієнтів.

"Ніякого блокування немає зараз. Коли міністр прийшла на роботу, вона зустрілась із колишньою виконуючою обов’язки (Уляною Супрун, – 24 канал) і запитала, що є нагального. Їй нічого такого не передали. Ми зрозуміли, що щось десь може бути і ми перевіряли всю інформацію Що значить заблокували? Нам приносять документи і кажуть: "Підпишіть". Ми просимо зачекати, просимо обґрунтування, як це має бути не просто по закону, а по документу. Ми вимагали повного пояснення, скільки ще є залишків вакцин на складі, скільки ще треба закупити. Вони чомусь не доходили назад. Жодний департамент не повідомляв, що чогось немає", – сказав Раімов.

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