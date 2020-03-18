Скільки людей у світі можуть загинути через коронавірус: прогнози вчених

За результатами досліджень австралійських вчених, коронавірус може забрати мінімум 15 мільйонів людських життів. Вони переконані, що від Covid-19 постраждають не лише люди, але й економіка. Зараз вчені різних країн моделюють сценарії розвитку вірусу.

За оцінками науковців, в найгіршому випадку можуть загинути понад 68 мільйонів людей. За їхніми словами, це може статися протягом 6 – 12 місяців, або розтягнутися на кілька років.

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Експерти повідомили, що це пов'язано з особливостями Covid-19 – інфекція цього вірусу перебуває в організмі людини набагато довше, ніж звичайний грип.

Інкубаційний період в середньому триває 2 тижні. Навіть вже визначають до 30 днів, мінімум це 5 днів,

– зазначив головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойка.

Від 23 січня 2020 року вірус Covid-19 вразив 163 країни світу. Зараз кількість хворих сягає майже 190 тисяч. Експерти припустили, що випадків захворювання може бути більше, адже у деяких людей симптоми майже непомітні. Іноді вони взагалі відсутні, тому такі хворі можуть не усвідомлювати, що переносять вірус.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Потрібна повна ізоляція

В американському виданні Washington Post дійшли висновку, що врятувати ситуацію із поширенням вірусу може повна ізоляція. На прикладі кульок вони довели, що якщо повністю ізолювати людей від світу, то майже ніхто не захворіє.

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"Кожна країна світу повинна була почати підготовку до пандемії. Це включало би збільшення масштабів діагностичного тестування, підготовку лікарень та розробку комунікації щодо охорони здоров'я", – повідомила науковиця Центру безпеки охорони здоров'я імені Гопкінса Амеш Адаля.

Світовий ВВП може втратити трильйона

Міжнародні експерти спрогнозували, світовий ВВП втратить 2,4 трильйона доларів. Економісти зазначили, що потрібно значно більше інвестицій в охорону здоров'я та розвиток, особливо в найбідніших країнах.

Занадто пізно намагатися закривати кордони, це треба було робити, як тільки хвороба набула сили в багатьох інших країнах і почалася глобальна пандемія,

– сказав професор економіки в АНУ Уорвік Маккібін.

За словами вчених, повністю зупинити вірус може лише вакцина. Згідно з даними міжнародних аналітиків, зараз її розробкою займається 53 фармацевтичні та дослідницькі компанії. Проте перш ніж вона стане доступною може пройти рік чи півтора.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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