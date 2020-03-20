Скільки ув'язнених в Україні мають симптоми грипу: дані Мін'юсту

В Україні у місцях несвободи станом на 20 березня виявили 250 людей з симптомами грипу. Для лікування їх ізолювали в окремі камери та медичні частини.

Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька повідомила, що засуджених з ознаками грипу оглядають кожного дня, пише hromadske.

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"Ми організували щоденний огляд засуджених і всього персоналу. На початку дня – це і працівники, які можуть бути недопущені до роботи. Протягом дня – засуджені та особи під вартою – або для ізоляції, або для лікування", – пояснила вона.

Висоцька додала, що стан хворих не є критичним і це нормально для весняного сезону.

Паніки жодної немає. Для 53 тисячі засуджених осіб та взятих під варту, це не велика статистична цифра. На даний час загрози великої немає,

– сказала чиновниця.



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Також Висоцька розповіла, що жодного випадку зараження коронавірусом серед ув'язнених не виявили. Проте в установах позбавлення волі ввели спеціальний режим у зв'язку з загрозою зараження вірусом:

щодня проводять огляди утримуваних осіб на виявлення будь-яких симптомів коронавірусу;

прибирають камери із застосуванням засобів дезінфекції;

ув’язненим заборонено відвідувати їдальні всім разом;

прогулянки відбуваються невеликими групами;

пересування ув'язнених по Україні припинені абсолютно, не відбувається ротацій між колоніями;

впускають лише адвокатів, а журналістів та родичів – ні;

вимірюють температуру на пропускному вході усім хто заходить.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу