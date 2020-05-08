Смерть пенсіонерів в будинку престарілих під Києвом: у закладі ігнорували карантин

У будинку для літніх людей у селі Зазим’я Київської області від коронавірусної хвороби COVID-19 померли 3 пенсіонерів. Поліція порушила кримінальне провадження.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Київській області.

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Директорку закладу для літніх людей у Зазим'ї підозрюють у "порушенні санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням, що спричинило загибель людей". Їй загрожує покарання до 8 років ув'язнення.

Правоохоронці встановили, що заклад працював нелегально, а його директорка проігнорувала карантинні заходи, запроваджені у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Зокрема, хворі пенсіонери не були ізольовані, постояльці вільно пересувалися селом без захисних масок, приймали відвідувачів, один із яких і став джерелом коронавірусу. Внаслідок чого на COVID-19 захворіли понад десять пенсіонерів, троє з яких померли.

У Київській області з початку епідемії коронавірусу зафіксували 935 випадків зараження, 20 з яких закінчились летально.

Важливо! За даними МОЗ, летальність від COVID-19 серед осіб віком від 50 років в Україні складає 5,1%. До групи ризику входять також люди з супутніми захворюваннями.

Коронавірус в Україні: яка ситуація сьогодні

За останню добу захворіли 504 людини. Серед нових хворих – 44 дитини і 98 медпрацівників. 237 осіб госпіталізовано.

Загальна кількість заражених з початку епідемії – 14 195 , серед них – 2 758 медичних працівників.

, серед них – 2 758 медичних працівників. За добу одужали 310 людей – рекордна кількість наразі. Всього пацієнтів, які побороли коронавірус, в Україні є 2 706.

На жаль, підтверджено 21 новий летальний випадок (загальна кількість смертей – 361). За словами Степанова, усі люди також мали інші супутні захворювання.

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