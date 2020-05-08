Смерть пенсіонерів в будинку престарілих під Києвом: у закладі ігнорували карантин
У будинку для літніх людей у селі Зазим’я Київської області від коронавірусної хвороби COVID-19 померли 3 пенсіонерів. Поліція порушила кримінальне провадження.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Київській області.
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Директорку закладу для літніх людей у Зазим'ї підозрюють у "порушенні санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням, що спричинило загибель людей". Їй загрожує покарання до 8 років ув'язнення.
Правоохоронці встановили, що заклад працював нелегально, а його директорка проігнорувала карантинні заходи, запроваджені у зв'язку з епідемією коронавірусу.
Зокрема, хворі пенсіонери не були ізольовані, постояльці вільно пересувалися селом без захисних масок, приймали відвідувачів, один із яких і став джерелом коронавірусу. Внаслідок чого на COVID-19 захворіли понад десять пенсіонерів, троє з яких померли.
У Київській області з початку епідемії коронавірусу зафіксували 935 випадків зараження, 20 з яких закінчились летально.
Важливо! За даними МОЗ, летальність від COVID-19 серед осіб віком від 50 років в Україні складає 5,1%. До групи ризику входять також люди з супутніми захворюваннями.
Коронавірус в Україні: яка ситуація сьогодні
- За останню добу захворіли 504 людини. Серед нових хворих – 44 дитини і 98 медпрацівників. 237 осіб госпіталізовано.
- Загальна кількість заражених з початку епідемії – 14 195, серед них – 2 758 медичних працівників.
- За добу одужали 310 людей – рекордна кількість наразі. Всього пацієнтів, які побороли коронавірус, в Україні є 2 706.
- На жаль, підтверджено 21 новий летальний випадок (загальна кількість смертей – 361). За словами Степанова, усі люди також мали інші супутні захворювання.
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