Експрес тест-системи для виявлення коронавірусу направили у 8 областей України

Експрес тест-системи для виявлення коронавірусу направили до Києва, Львова, Дніпра, Рівного, Тернополя, Запоріжжя, Житомира та Вінниці.

Про те, що тест системи надіслали до українських міст повідомило МОЗ за допомогою свого чат-боту у Telegram "Коронавірус інфо".

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Тест системи надіслали до цих міст задля того, аби пришвидшити процес проведення перевірки на коронавірус на місцевому рівні. Адже до тепер усі зразки людей, у яких запідозрили наявність Covid-19, надсилали до столиці.

За словами МОЗ, нині триває прийом замовлень на закупівлю тест-систем від інших областей України.

Всі тести сертифіковані ВООЗ. Набори розроблені з максимально можливим профілем виявлення для достовірного визначення даного виду коронавірусу,

– йдеться у повідомленні.

Також у повідомленні зазначили, що поки що Центр громадського здоров'я цілком оперативно аналізує ті зразки, що надходять до лабораторії.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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