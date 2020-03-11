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Експрес тест-системи для виявлення коронавірусу направили у 8 областей України

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В яких областях є тест-системи для виявлення коронавірусу / Facebook / Віталій Кличко

Експрес тест-системи для виявлення коронавірусу направили до Києва, Львова, Дніпра, Рівного, Тернополя, Запоріжжя, Житомира та Вінниці.

Про те, що тест системи надіслали до українських міст повідомило МОЗ за допомогою свого чат-боту у Telegram "Коронавірус інфо".

До теми: ВООЗ офіційно оголосила пандемію коронавірусу

Тест системи надіслали до цих міст задля того, аби пришвидшити процес проведення перевірки на коронавірус на місцевому рівні. Адже до тепер усі зразки людей, у яких запідозрили наявність Covid-19, надсилали до столиці. 

За словами МОЗ, нині триває прийом замовлень на закупівлю тест-систем від інших областей України. 

Всі тести сертифіковані ВООЗ. Набори розроблені з максимально можливим профілем виявлення для достовірного визначення даного виду коронавірусу,
– йдеться у повідомленні. 

Також у повідомленні зазначили, що поки що Центр громадського здоров'я цілком оперативно аналізує ті зразки, що надходять до лабораторії. 

Коронавірус у цифрах
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Києва Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Новини Дніпра Новини Львова Профілактика захворювань
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