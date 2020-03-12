Трамп спілкувався із помічником лідера Бразилії, у якого виявили коронавірус

У прессекретаря президента Бразилії Фабіо Вайнгартена, який відвідував США і контактував з президентом Дональдом Трампом, виявили коронавірус COVID-19. Самого президента Бразилії Жаїра Болсонару теж перевіряють.

Президента Бразилії Жаїра Болсонару відправили у госпіталь для перевірки і спостереження, повідомляє видання Correio Braziliense.

До теми Коронавірус виявили в учасника конференції за участю Трампа

Візит бразильської делегації у США відбувався з 7 по 10 березня, під час якої президент Бразилії і його соратники провели зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Трамп навіть встиг сфотографуватися разом з Фабіо Вайнгартеном у своїй резиденції у Флориді. Фото було зроблене п'ять днів тому. Через кілька днів у Вайнгартена проявилися симптоми і підтвердився коронавірус.

The guy standing to Trump’s left just tested positive for coronavirus, according to Brazilian media. Fabio Wajngarten posted this photo, taken during meetings at Mar-a-Lago, five days ago. pic.twitter.com/qioU4qIlxl — Gabriel Stargardter (@gabstargardter) March 12, 2020

Що відомо про ставлення Трампа до коронавірусу

22 лютого президент США розлютився на своїх радників через рішення дозволити 14 американцям, які мають позитивний результат тесту на коронавірус, повернутися до Сполучених Штатів з Японії. Він був переконаний, що новий коронавірус є лише короткостроковою проблемою, що не матиме серйозного впливу на економіку.

Також Трамп у твіттері неодноразово писав, що США успішно стримують поширення інфекції.

Згодом у США підтвердили випадок зараження коронавірусом у відвідувача конференції Американського консервативного союзу. На цьому заході був присутній Трамп, а також низка інших посадовців. Американський президент відмовився пройти тестування на коронавірус.

12 березня Трамп оголосив про запровадження обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу. Поїздки до ЄС заборонили на 30 днів. Через це фондові біржі знову обвалилися.

Сьогодні Трамп може оголосити надзвичайний стан через коронавірус.

Важливо! У США зафіксовано понад тисячу випадків зараження коронвірусом. Понад 30 людей померли.

Як вберегти себе від коронавірусу: поради

Обов'язково мийте руки з милом;

Коли чхаєте чи кашляєте – закривайте ніс та рот серветкою або згином ліктя;

М'ясо, яйця та рибу обов'язково термічно обробляйте;

Обов'язково мийте фрукти та овочі;

Уникайте тісного контакту з людьми, у яких проявляють симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель та чхання;

Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.



Куди не варто їхати на час поширення коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

