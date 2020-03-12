Трамп спілкувався із помічником лідера Бразилії, у якого виявили коронавірус
У прессекретаря президента Бразилії Фабіо Вайнгартена, який відвідував США і контактував з президентом Дональдом Трампом, виявили коронавірус COVID-19. Самого президента Бразилії Жаїра Болсонару теж перевіряють.
Президента Бразилії Жаїра Болсонару відправили у госпіталь для перевірки і спостереження, повідомляє видання Correio Braziliense.
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Візит бразильської делегації у США відбувався з 7 по 10 березня, під час якої президент Бразилії і його соратники провели зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
Трамп навіть встиг сфотографуватися разом з Фабіо Вайнгартеном у своїй резиденції у Флориді. Фото було зроблене п'ять днів тому. Через кілька днів у Вайнгартена проявилися симптоми і підтвердився коронавірус.
Що відомо про ставлення Трампа до коронавірусу
- 22 лютого президент США розлютився на своїх радників через рішення дозволити 14 американцям, які мають позитивний результат тесту на коронавірус, повернутися до Сполучених Штатів з Японії. Він був переконаний, що новий коронавірус є лише короткостроковою проблемою, що не матиме серйозного впливу на економіку.
- Також Трамп у твіттері неодноразово писав, що США успішно стримують поширення інфекції.
- Згодом у США підтвердили випадок зараження коронавірусом у відвідувача конференції Американського консервативного союзу. На цьому заході був присутній Трамп, а також низка інших посадовців. Американський президент відмовився пройти тестування на коронавірус.
- 12 березня Трамп оголосив про запровадження обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу. Поїздки до ЄС заборонили на 30 днів. Через це фондові біржі знову обвалилися.
- Сьогодні Трамп може оголосити надзвичайний стан через коронавірус.
Важливо! У США зафіксовано понад тисячу випадків зараження коронвірусом. Понад 30 людей померли.
Як вберегти себе від коронавірусу: поради
- Обов'язково мийте руки з милом;
- Коли чхаєте чи кашляєте – закривайте ніс та рот серветкою або згином ліктя;
- М'ясо, яйця та рибу обов'язково термічно обробляйте;
- Обов'язково мийте фрукти та овочі;
- Уникайте тісного контакту з людьми, у яких проявляють симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель та чхання;
- Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.
Куди не варто їхати на час поширення коронавірусу / Інфографіка 24 каналу