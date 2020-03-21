У дружини заступника голови Харківської облради виявили коронавірус: деталі

Першою людиною, яка захворіла на коронавірус у Харкові, виявилась дружина заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача.

20 березня в Ірини Скоробагач виявили коронавірус, подружжя перебуває у Києві, про це повідомляє Depo.Харків.

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Стан здоров'я 37-річної Ірини стабільний, відтак її залишили вдома на самоізоляції.

Вона вдома на самоізоляції, почуває себе добре. Вчора ще раз здала тест,

– розповіла прессекретарка Вікторія Петрухіна.

Раніше Скоробагач повідомляв про те, що на початку березня був у одній з країн Європейського Союзу. Він розповідав, що поїздка не була робочою і їздив він самостійно. Через 9 днів після поїздки, у Скоробогача піднялася температура, яку ніяк не вдається збити.

За його словами, він ходив на роботу після того, як повернувся. Однак після погіршення самопочуття одразу самоізолювався та самостійно здав 4 тести на коронавірус – усі вони були негативними. 20 березня Скоробагач ще раз здав аналізи, про результати яких обіцяє повідомити одразу, як вони з'являться.

Він став гірше себе почувати, увечері вчора його госпіталізували. Почуває себе не дуже,

– сказала Петрухіна.

Останній тест Скоробагач придбав у приватній столичній клініці за 15 000 гривень та відправив його до Німеччини.

Спочатку в "інфекціонку" здавав два тести, два рази на ПЛР, на кров, нічого не підтвердилося, потім в Києві здавав, ось ці експрес-тести. Зараз відправив до Німеччини тест дуже дорогий. Тримається температура, у мене такого не було ніколи. Вона не збивається. Я п'ю таблетки якісь там, мені призначили,

– розповів Скоробагач.

Станом на 21 березня, в Україні підтвердили 41 випадок захворювання на Коронавірус, 3 з яких летальні, а 1 людина одужала.

Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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