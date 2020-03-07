У Грузії кількість хворих на коронавірус збільшилася до 12 людей

Кількість хворих на китайський коронавірус у Грузії збільшилася з 4 випадків до 12. Загалом на карантині перебуває 140 людей.

Міністерство охорони здоров'я Грузії збирає брифінг щодо ситуації з коронавірусом у країні, пише на сайті відомства.

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Захворів на Сovid-19 і син гендиректорки Наццентру з контролю за захворюваннями Амірани Гамкрелідзе – Ніколоз. Про це він повідомив у фейсбуці.

Ніколоз пояснив, що контактував зі своїм колегою, який був хворим на коронавірус. Згодом Ніколоз Гамкрелідзе відчув перші симптоми недуги. Чоловік здав аналізи й тести показали, що він інфікований Сovid-19.

Коронавірус – симптоми висока температура, яка стабільно тримається;

погіршення загального стану;

втрата апетиту;

часте дихання, виникає задишка;

слабкість, млявість, зниження активності;

кашель різної інтенсивності.

Чоловік написав, що одразу ж пішов у Тбіліську інфекційну лікарню і почав лікування. Усіх, хто контактував з ним наразі перевіряють на наявність захворювання. Загалом стан Ніколоза задовільний.

Почуваюся добре. Хоча ця інформація приватна, я вирішив зробити її публічною. Я вважаю, що хвороба не має викликати сором. Вона не повинна стати джерелом паніки,

– наголосив Ніколоз у пості.