У Грузії кількість хворих на коронавірус збільшилася до 12 людей
Кількість хворих на китайський коронавірус у Грузії збільшилася з 4 випадків до 12. Загалом на карантині перебуває 140 людей.
Міністерство охорони здоров'я Грузії збирає брифінг щодо ситуації з коронавірусом у країні, пише на сайті відомства.
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Захворів на Сovid-19 і син гендиректорки Наццентру з контролю за захворюваннями Амірани Гамкрелідзе – Ніколоз. Про це він повідомив у фейсбуці.
Ніколоз пояснив, що контактував зі своїм колегою, який був хворим на коронавірус. Згодом Ніколоз Гамкрелідзе відчув перші симптоми недуги. Чоловік здав аналізи й тести показали, що він інфікований Сovid-19.
- висока температура, яка стабільно тримається;
- погіршення загального стану;
- втрата апетиту;
- часте дихання, виникає задишка;
- слабкість, млявість, зниження активності;
- кашель різної інтенсивності.
Чоловік написав, що одразу ж пішов у Тбіліську інфекційну лікарню і почав лікування. Усіх, хто контактував з ним наразі перевіряють на наявність захворювання. Загалом стан Ніколоза задовільний.
Почуваюся добре. Хоча ця інформація приватна, я вирішив зробити її публічною. Я вважаю, що хвороба не має викликати сором. Вона не повинна стати джерелом паніки,
– наголосив Ніколоз у пості.
Довідка. 26 лютого в Грузії був підтверджений перший випадок зараження коронавірусом нового типу. Коронавірусом захворів громадянин Грузії середніх років, який напередодні приїхав з Ірану. Грузія, як і низка країн, припинили авіасполучення з Італією через спалах хвороби.
Що відомо про коронавірус у світі: головне
- Станом на 7 березня на китайський коронавірус кількість хворих зросла до 100 тисяч 840 людей, померли – понад 3 тисячі осіб. Втім, одужали понад 55 тисяч людей.
- Коронавірус поширився на більшість європейських країн, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження зафіксували в Італії.
- Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім Китай та США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.