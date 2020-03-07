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У Грузії кількість хворих на коронавірус збільшилася до 12 людей

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У Грузії коронавірус підтвердили у 12 людей / Getty Images

Кількість хворих на китайський коронавірус у Грузії збільшилася з 4 випадків до 12. Загалом на карантині перебуває 140 людей.

Міністерство охорони здоров'я Грузії збирає брифінг щодо ситуації з коронавірусом у країні, пише на сайті відомства.

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Захворів на Сovid-19 і син гендиректорки Наццентру з контролю за захворюваннями Амірани Гамкрелідзе – Ніколоз. Про це він повідомив у фейсбуці.

Ніколоз пояснив, що контактував зі своїм колегою, який був хворим на коронавірус. Згодом Ніколоз Гамкрелідзе відчув перші симптоми недуги. Чоловік здав аналізи й тести показали, що він інфікований Сovid-19. 

 
Коронавірус – симптоми
  • висока температура, яка стабільно тримається;
  • погіршення загального стану;
  • втрата апетиту;
  • часте дихання, виникає задишка;
  • слабкість, млявість, зниження активності;
  • кашель різної інтенсивності.

Чоловік написав, що одразу ж пішов у Тбіліську інфекційну лікарню і почав лікування. Усіх, хто контактував з ним наразі перевіряють на наявність захворювання. Загалом стан Ніколоза задовільний. 

Почуваюся добре. Хоча ця інформація приватна, я вирішив зробити її публічною. Я вважаю, що хвороба не має викликати сором. Вона не повинна стати джерелом паніки,
– наголосив Ніколоз у пості.

Довідка. 26 лютого в Грузії був підтверджений перший випадок зараження коронавірусом нового типу. Коронавірусом захворів громадянин Грузії середніх років, який напередодні приїхав з Ірану. Грузія, як і низка країн, припинили авіасполучення з Італією через спалах хвороби.

Що відомо про коронавірус у світі: головне

  • Станом на 7 березня на китайський коронавірус кількість хворих зросла до 100 тисяч 840 людей, померли – понад 3 тисячі осіб. Втім, одужали понад 55 тисяч людей. 
  • Коронавірус поширився на більшість європейських країн, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження зафіксували в Італії.
  • Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім Китай та США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.

Коронавірус у цифрах
Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Альона Захарова
Теги: Аналізи Китай Новини Грузії Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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