У Києві підтвердили 1298 випадків зараження COVID-19: хто захворів

У столиці Україн зафіксували 1298 лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом, 23 з них закінчилися летально.

60 пацієнтам вдалося одужати. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

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За останню добу кількість хворих збільшилася на 78. З них – 3 медичних працівників. Всього у Києві є 120 заражених медиків, що складає 9%.

За минулу добу захворіли: 36 жінок, 3 дівчинки, 36 чоловіків, 3 хлопчиків.

За словами Кличка, 44% хворих із загальної кількості – це жінки, 574. 56% – чоловіки, 724 людини. Також серед інфікованих у столиці України – 80 дітей і 179 служителів церкви.

Станом на 28 квітня в Україні підтвердили 9 410 випадків зараження коронавірусом. За добу виявили 401 новий випадок інфікування.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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