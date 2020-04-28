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У Києві підтвердили 1298 випадків зараження COVID-19: хто захворів

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У Києві підтвердили 1298 випадків зараження COVID-19
У Києві підтвердили 1298 випадків зараження COVID-19 / Getty Images

У столиці Україн зафіксували 1298 лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом, 23 з них закінчилися летально.

60 пацієнтам вдалося одужати. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. 

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За останню добу кількість хворих збільшилася на 78. З них – 3 медичних працівників. Всього у Києві є 120 заражених медиків, що складає 9%.

За минулу добу захворіли: 36 жінок, 3 дівчинки, 36 чоловіків, 3 хлопчиків. 

За словами Кличка, 44% хворих із загальної кількості – це жінки, 574. 56% – чоловіки, 724 людини. Також серед інфікованих у столиці України – 80 дітей і 179 служителів церкви.

Станом на 28 квітня в Україні підтвердили 9 410 випадків зараження коронавірусом. За добу виявили 401 новий випадок інфікування.

Коронавірус у цифрах
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини України Новини Здоров'я Новини Києва Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування
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