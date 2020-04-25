У Києві у 1159 людей виявили коронавірус COVID-19

У столиці України станом на 25 квітня підтвердили 1159 випадків зараження коронавірусом COVID-19. У Київській області кількість хворих сягнула 519.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. За останню добу у Києві кількість хворих зросла на 37 осіб.

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Четверо з людей, в яких виявили коронавірус, – це медики. Також у столиці підтвердили один летальний випадок.

Загалом у у Києві вже 1159 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Захворіли:

22 жінки віком від 26 до 79 років. Одна дівчина до 17 років.

11 чоловіків від 18 до 82 років та троє хлопців віком до 17 років.

Трьох пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Одужало за добу 7 киян, всього за цей час вилікувалися 60 осіб.



Перебіг коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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