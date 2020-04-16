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У Кривому Розі з інфекційної лікарні втік пацієнт з коронавірусом

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У Кривому Розі з лікарні втік чоловік з коронавірусом / 5.ua

Відомо, що чоловіка госпіталізували в лікарню №1 з попереднім діагнозом пневмонія. 13 квітня у нього підтвердили наявність COVID-19.

Після встановлення точного діагнозу, пацієнта перевели в інфекційну лікарню. Про втечу хворого з лікарні повідомляє сайт Перший місцевий з посиланням на власні джерела.

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У ЗМІ повідомили, що втікач не має певного місця проживання. Чоловік розповідав лікарям, що погано пам'ятає останні події.

Останнє, що він пригадав – це те, як він мешкав у когось на дачі в Дніпрі, й у тому ж місті його пограбували. Згодом він направився до Кривого Рогу та перебував місцевому у храмі, але не міг згадати у якому. За його словами, він погано орієнтується у місцевості. 

"Першому Міському" з власних джерел стало відомо, що з інфекційної лікарні втік пацієнт з підтвердженим діагнозом COVID-19. Зараз його місце розташування поки не встановлено. Інформацію про втечу пацієнта підтвердили в прес-службі Криворізького відділу поліції,
– йдеться в повідомленні.


Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Новини Кривого Рогу Кримінальні новини Здоров'я Лікування
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