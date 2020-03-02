У Львові дезінфікують громадський транспорт двічі на день: фото

У Львові двічі на день трамваї, тролейбуси та автобуси проходять дезінфекцію антихлором через епідемію коронавірусу Covid-2019 у світі.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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"Таку дезінфекцію проводимо двічі на день. Всі наші трамваї, автобуси тролейбуси, особливо у ці дні, коли у світі поширюється коронавірус, піддаються ретельній обробці", – сказав мер міста.

Садовий додав, що завершуються тендерні процедури і на кінець серпня Львів матиме дві професійні автоматичні мийки для миття тролейбусів та трамваїв, які дозволяють за ніч мити 200 одиниць транспорту.



У Львові дезінфікують громадський транспорт / Юра Мартинович / ІП"Діло"



У Львові дезінфікують громадський транспорт / Юра Мартинович / ІП"Діло"

Коронавірус Covid-19: коротко

Станом на 2 березня на коронавірус захворіло понад 89 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.

Померли від хвороби понад 3000 людей, одужали – понад 30 000 осіб.

Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.

Станом на 2 березня в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.

20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.

МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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