У Львові дезінфікують громадський транспорт двічі на день: фото
У Львові двічі на день трамваї, тролейбуси та автобуси проходять дезінфекцію антихлором через епідемію коронавірусу Covid-2019 у світі.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
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"Таку дезінфекцію проводимо двічі на день. Всі наші трамваї, автобуси тролейбуси, особливо у ці дні, коли у світі поширюється коронавірус, піддаються ретельній обробці", – сказав мер міста.
Садовий додав, що завершуються тендерні процедури і на кінець серпня Львів матиме дві професійні автоматичні мийки для миття тролейбусів та трамваїв, які дозволяють за ніч мити 200 одиниць транспорту.
У Львові дезінфікують громадський транспорт / Юра Мартинович / ІП"Діло"
У Львові дезінфікують громадський транспорт / Юра Мартинович / ІП"Діло"
Коронавірус Covid-19: коротко
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- Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.
- Станом на 2 березня в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.
- 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.
- МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу
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